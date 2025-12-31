Cum va fi vremea de Revelion şi în luna ianuarie, dacă vom avea sau nu zăpadă, aflăm în materialul de mai jos.

O să fie destul de liniștită, comparativ cu ce avem pe timpul zilei, pentru că încă este în vigoare codul galben de vânt. A intrat, practic, de-azi noapte pentru Carpații Meridional și Oriental și pentru Nordul Moldovei. Astăzi, de dimineață, au intrat sub incidența, au intrat și alte județe, și anume județul Iași din Moldova și partea de sud-vest a țării, dar este de vânt. Vântul la munte, la peste 1700 de metri altitudine, ajunge, cum s-a întâmplat în fiecare zi, cam la 120 de km pe oră viteză la rafală. În rest, cam 50-70 de km pe oră.

În Poiana-Brașov ningea liniștit, dar, atenție, la munte, în acest moment, se schiază doar în partea inferioară a pârtiilor, pentru că tot ce este de altitudine, deci pe platoul, la Sinaia, peste tot, sunt închise, momentan, din cauza acestui cod. Vestea bună este că, mă întrebați de prima noapte, în prima noapte, adică la noapte, în prima noapte anului viitor, avem un vânt mult mai liniștit. Deci, prima veste bună.

Doi la mână, continuă să mai fulguiască și să fie ninsori pe la munte, mai ales prin partea de nord-nord-vest, pentru că mâine cam tot acolo o să rămână aceste nisori. Dar, în privința temperaturilor din această noapte, pentru că mulți vor ieși afară să vadă artificiile, cel puțin, atenție, mare este extrem de rece, minus 15 probabil în depresiune, adică undeva ger, nu numai acolo, inclusiv în București, minus 5 în centru, dar atenție, minus 9 la periferie, deci foarte frig. Da, deci o noapte foarte rece, dar liniștită din celelalte puncte de vedere, pentru ca ziua de mâine, care este prima zi anului viitor, să o începem tot așa cu ceva nisori, prin nord-norvest, pe la munte, dar mai ales în masivele nordice, vântul se va activa abia spre seară, deci mâine se va schia, după amiază, iar la noi, în continuare, soare, pentru că, ce să vedeți, în acest context, toate nisorile au venit dinspre nordul Europei și nu reușesc să treacă munții. De fapt, despre asta este vorba, de aceea noi suntem feriți aici, în sud.

Articolul continuă după reclamă

Cum va fi vremea de Bobotează şi Sfântul Ion

Este interesant că parcă s-a spart ghinionul iernii, ca să spun așa, pentru că modelele actuale arată nisori destul de frecvent în această lună, ianuarie, ar fi ninsori inclusiv în partea de sud a țării. Avem nevoie, în acest caz, ca ciclonul să fie dinspre Mediterana, să aducă umezeală de acolo, ca să ajungă și la noi, aici, în sud. Se pare că acesta ar fi contextul în perioada Bobotează, Sfântul Ion. Se spune că de Bobotează trebuie să fie gerul Bobotezii și, da, frigul va veni. După weekendul acesta, ceva mai cald, cu 10-12 grade, săptămâna viitoare se răcește din nou. Dar, per total, toată luna ianuarie mie mi se pare că este, să zicem, normală, așa cum o știm noi, comparativ cu cea mai caldă iarnă din istorie, 2023-2024.

Interesant este că, în continuare, minima absolută a lunii ianuarie a rămas cea din 1942. Atât la nivelul țării, deci în Bod, din județul Brașov, minus 38 de grade, dar și în București, minus 32. În schimb, maxima absolută s-a schimbat în 2023, adică nu e... Dar, da, anul acesta, vorbim de ianuarie, deocamdată, anul acesta, să văd că ianuarie aduce multe ninsori, aduce temperaturii în perioadele ușor mai calde, nu cu mult peste cele normale, deci eu cred că va fi o lună fericită pentru cei care-și doresc să vadă nisori.

La munte, în continuare, nisorile sunt de bază. Chiar dacă atunci când spuneam eu că se încălzește vremea respectivă, în weekend, pe lac împie vor fi ploi, și poate, inclusiv în București, sunt șanse de ploaie și poate noaptea și depunere de polei, pentru munte, toate precipitațiile care vin în mai multe etape în luna ianuarie sunt ninsori. Și cum am văzut că s-au străduit anul acesta cu tunuri de zăpadă, cu tot, eu cred că vor fi condiții bune.

Simona Căpşună Like

Întrebarea zilei Aţi dori şi în România un mall dedicat produselor second-hand? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰