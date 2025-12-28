Moarte cumplită pentru doi fraţi din Vaslui. Au mers seara trecută să se joace pe un lac de acumulare, însă gheaţa subţire a cedat sub greutatea băiatului de 12 ani. Sora lui, cu doi ani mai mare, a sărit să-l ajute, dar a alunecat la rândul ei în apă. Ambii au fost crescuţi doar de tată. La auzul veştii, bărbatul de 43 de ani a încercat să se arunce în lac după copii şi a ajuns la spital.

Un gheţuş mai bun ca oricare altul din localitate. A fost zvonul dat printre copiii din Tăcuta, care i-a atras pe cei doi fraţi către lacul de acumulare, seara trecută. Cu o zi înainte, temperatura scăzuse la minus 12 grade, iar apa îngheţase la suprafaţă. Pe drum, au trecut pe la fraţii lor vitregi de 7 şi 4 ani, care locuiesc cu mama lor recăsătorită.

"Au zis: mamă, noi ne ducem şi ne jucăm pe gheaţă. A nins acum şi e gheţuş. Duceţi-vă, zic.", a spus Sânziana Popa, mama copiilor.

"Copiii, din ce ştim, au venit peste deal, pe scurtătură. De aici până la casa lor sunt în jur de 800 de metri - un kilometru.", a explicat Petrică Tudose, primar localitatea Tăcuta.

Articolul continuă după reclamă

"Copiii au intrat pe lac pe aici, susţin martorii. Gheaţa, care era destul de solidă la mal, i-a făcut să creadă că tot lacul este un patinoar. Primul care a căzut a fost băiatul. Sora lui a intrat în apa rece după el să-l salveze.", a transmis Angela Bertea, reporter Observator.

20 de metri se aventuraseră cei doi fraţi pe lacul îngheţat. Copiii mai mici au rămas pe mal şi, când au văzut ce s-a întâmplat, au luat-o la fugă. Au fost găsiţi pe şosea de o vecină care i-a luat cu maşina până acasă. Acolo au povestit ce s-a întâmplat.

"A zis că fata, la un moment dat, îi zice: Bogdan, dă-mi şi mie mâna. Dă-mi mâna ca să ies şi eu. Nu, eu nu dau mâna, că pic şi eu în apă!", a declarat mama copiilor.

După ce au sunat la 112, localnicii au alergat către lacul de acumulare, unde au ajuns odată cu pompierii. În fruntea lor era tatăl celor doi fraţi înecaţi, care îi crescuse singur după divorţ.

"Copiii deja nu se mai vedeau, se vedea locul în gheaţă, unde gheaţa era spartă. I-au găsit relativ repede. Păcat că nu s-a mai putut face nimic pentru ei. L-am ţinut pe tată să nu se arunce în apă. Era deja ud. Probabil că încercase înainte.", a spus Petrică Tudose, primar localitatea Tăcuta.

Tatăl copiilor a petrecut noaptea la spital, în şoc hipotermic.

"Tatăl lor a avut grijă de ei foarte bine, curaţi umblau, nu murdari. La şcoală învăţau foarte bine.", a spus un vecin.

"Copiii respectuoşi, respectau pe toată lumea care era pe aici, prin sat.", a adăugat un vecin.

"Foarte mare tragedie. E mare tragedie", a spus bunica copiilor îndurerată.

Pompierii atrag atenţia că traversarea lacurilor îngheţate este interzisă. Iar o cădere în apa bocnă poate fi în multe cazuri fatală.

"Noi intrăm în şoc într-o astfel de situaţie deoarece temperatura apei fiind sub zero grade, corpul nostru reacţionează prin a creşte adrenalina şi intrăm în stare de şoc.", a mai spus Ioan Oleriu, reprezentant ISU Vaslui.

"Pentru siguranţă, gheaţa trebuie să aibă cel puţin 10 centimetri grosime, ca să ţină un copil, şi 15 centimetri grosime pentru un adult. Atenţie, însă, cu cât te îndepărtezi mai mult de mal, gheaţa este din ce în ce mai subţire.", a transmis reporterul Observator.

Înmormântarea celor doi fraţi va fi suportată de primărie.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰