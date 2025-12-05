Un scandal provocat de trei fraţi a fost stins după o mobilizare de forţe într-o localitate din Mureş. Cei trei bărbaţi s-au luat la bătaie din cauza unor neînţelegeri în familie iar unul dintre ei s-a ales cu capul spart. Medicii veniţi să-l salveze au alertat şi poliţia. Numai că nici poliţiştii nu au scăpat de furia celor doi care au aruncat cu bolovani.

Este momentul în care unul dintre bărbaţi aruncă un bolovan şi distruge luneta maşinii de poliţie. A fost finalul unui scandal în toată regula, izbucnit între cei trei fraţi. Unul dintre ei a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost dus de ambulanţă la spital.

"Pe care l-a bătut l-a luat salvarea şi nu a putut să stea de vorbă dânşii de la SMURD cu ei că erau agresivi. A venit poliţia şi după aceea a scăpat totul de sub control", a spus un localnc.

Ceilalţi doi bărbaţi şi-au vărsat furia pe agenţii chemaţi să-i calmeze, dar şi pe autospeciala poliţiei pe care au lovit-o amândoi cu pietroaie. Doar inspiraţia agentului de-a se retrage din faţa agresorilor l-a salvat.

Poliţiştii au chemat întăriri şi le-au fost trimişi în ajutor mai mulţi jandarmi şi luptători ai Serviciului de Intervenţii Speciale. Când s-au văzut înconjuraţi de forţele de ordine, cei doi fraţi au fugit pe câmp.

"Am avertizat că au acces şi aici, pe strada asta, nu cumva să fugă! Şi pe când i-am zis ei deja erau afară", a adăugat localnicul.

După câteva ore de căutări, agresorii au fost prinşi.

"La acest moment activităţile pentru identificarea tuturor celor implicaţi sunt în derulare", a declarat Inspector principal Aurica Mate, purtător de cuvânt al IPJ Mureș.

Cei doi fraţi au fost încătuşaţi şi duşi la secţie. Audierile au fost reluate dimineaţă.

