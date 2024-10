"De la ce a pornit scandalul? De ce l-aţi lovit cu ciocanul? De unde aţi luat ciocanul?" Anchetatorii au răscolit trei judeţe, în căutarea atacatorilor - Giurgiu, Dâmboviţa şi Ilfov. De dimineaţă, poliţiştii i-au găsit la câteva străzi distanţă de locul faptei. Se ascundeau într-o locuinţă din Chiajna.

Atacatorii din Chiajna au fost prinşi

Timp de două zile, agresorii au fost de negăsit. În aceasta dimineață, au fost prinşi în casa iubitei celui care a lovit victima cu un ciocan. În urma perchezițiilor, politiştii nu au identificat arma atacului.

Cel care l-a atacat pe Valentin cu ciocanul este cunoscut cu antecedente violente. Ambii bătăuşi au regretat faptele şi au explicat în faţa anchetatorilor că au fost atât de brutali pentru că băuseră. Victima este în continuare în stare gravă la spital. Spune că rănile pe care le are i-au distrus viitorul.

"Am înţeles că au scris acolo că regretă şi prezintă scuze. Eu ce fac cu scuzele? Că nu mai am agilitate, nu mai am viteza de altă dată. Nu mai am reflexele. Urma să intru într-o gală de amatori, de unde voiam să plec mai departe să mă realizez în viaţă. Lucrez ca ospătar, am lucrat, de fapt, acum nu ştiu dacă o să mai pot să lucrez", spune Valentin, victimă.

Cei doi indivizi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi prezentaţi în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Sunt cercetaţi pentru infracţiunile de tentativă de omor, instigare la tentativă de omor şi lovire şi alte violenţe.

