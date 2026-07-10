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Femeile împing autobuzul în timp ce bărbaţii râd şi filmează de la umbra unei terase. Imagini virale în Galaţi

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.07.2026, 13:05 | Modificat la 10.07.2026, 13:34

Imagini virale filmate în Galaţi, unde mai multe femei au pus umărul și au împins un microbuz blocat în mijlocul drumului, în timp ce trei bărbaţi le făceau galerie de la umbra unei terase. 

În imagini se vede cum cel puţin patru femei coboară și se mobilizează pentru a împinge un autobuz blocat într-o intersecţie din municipiul Galaţi.

În același timp, la doar câțiva metri distanță, trei bărbați se uită la ele de la umbra unei terase, râd și filmează cu telefoanele, fără să intervină. 

Filmarea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale și a adunat numeroase reacții.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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