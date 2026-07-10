Statistici înfiorătoare. 6 românce mor zilnic din cauza unui virus care poate fi combătut prin vaccinare

Un experiment cât o țară! Datele care vin din Marea Britanie sunt mai mult decât îmbucurătoare: după ce fete cu vârstă între 11 și 14 ani au fost vaccinate în proporție de aproape 90% împotriva virusului HPV, fetele ajunse acum femei nu s-au mai îmbolnăvit sau au făcut forme tratabile ale cumplitului cancer de col uterin. Ajunse acum la vârste între 20 și 24 de ani, în generația lor, nu a mai murit nicio femeie de cancer de col uterin. În România, statistica este înfiorătoare: în fiecare zi mor 6 femei de cancer de col.

"Aveți cancer de col uterin". Este diagnosticul de coșmar pentru orice femeie și pentru orice familie. Și în fiecare zi, nouă femei din România primesc acest diagnostic. Cancerul de col uterin lovește femei cu copii acasă, mici sau mari, dar și femei foarte tinere, așa cum i s-a întâmplat Iuliei.

"Aveam 36 de ani aproape ... ca un șoc. A fost un şoc momentul în care am aflat că nu voi mai putea avea copii... m-a marcat pe viață", mărturiseşte Iulia.

Ce provoacă această boală cumplită

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Virusul Papiloma Uman, pe scurt virusul HPV. "Pe parcursul vieții, undeva între 90 și 98% din populaţie se întâlnește cu acest virus. În momentul acesta vaccinarea anti HPV este considerată cea mai eficace metodă pentru apartiția cancerului de col uterin. Vârsta cea mai bună de vaccinare este între 11 și 15 ani. De ce? Pentru că în această perioadă răspunsul imun, adică foarmarea de anticorpi este cea mai bună", a explicat Ana Maria Năstase, medic primar ginecolog.

Sunt țări cum este Australia de exemplu unde vaccinarea anti-HPV a început masiv încă din 2007, iar acum au generații întregi de femei tineri la care boala este aproape inexistentă. La noi rețelele sociale sunt pline de minciuni despre acest vaccin.

"Eu credeam despre vaccinul anti HPV că poate fi făcut doar de către copii și adolescenți Și atunci când am aflat că experiența prin care am trecut ar fi putut fi prevenită a fost destul de frustrant", povesteşte Iulia.

Ana Maria Năstase, medic primar ginecolog: Circulă varianta că vaccinul acesta provoacă infertilitate. Niciodată!... nu! Se adresează și băieților, și bărbaţilor.

Reporter: Dacă ești deja activ sexual mai are rost să faci vaccinul?

Ana Maria Năstase, medic primar ginecolog: Sigur că da! În orice moment al vieții vom fi protejați de acest vaccin.

Situaţia din România

În România în acest moment sunt puține județe în care rata de vaccinare este mai mare, dar nici acolo nu depășește 30 la sută din populația vizată.

Sunt și vești bune: tot mai mulți români își vaccinează copiii și asta arată că vă informați corect, de la medic. Copiii și tinerii care au între 11 și 26 de ani, fete și băieți, se pot vaccina gratuit, iar femeile care au între 26 și 45 de ani plătesc doar jumătate din prețul vaccinului.

Vorbiți cu medicii despre vaccinul anti-HPV și ocrotiți-vă viața și familia.