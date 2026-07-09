Atac mafiot în Ţăndărei. Trei indivizi au ciuruit casa rivalilor, la ordinul unui lider din străinătate 

Atac armat în Ţăndărei, judeţul Ialomiţa. Doi bărbaţi au tras mai multe focuri de armă, asupra unei case, hotărâţi să-i omoare pe cei care locuiau acolo. La faţa locului a mai fost un complice, fără armă. Iar în dosar este implicat şi cel care a dat ordinul şi care era în străinătate, la acel moment.

Potrivit procurorilor indivizii au acţionat la comandă, după ce un apropiat le-a dat ordin din străinătate să ucidă cu "ce au prin casă".

Anchetatorii încă încearcă să afle care sunt motivele din spatele acestui atac. Cert este că ordinul ar fi venit de undeva din afara țării, din partea unei rude, către familia sa, de a-i ataca pe membrii familiei respective.

Toți cei implicați în acest scandal, și agresorii, dar și victimele, fac parte din aceeași familie. Acest bărbat din afara țării le-ar fi indicat să-i atace, să folosească ceea ce au prin casă, și anume două arme de foc neînregistrate, pe care polițiștii le-au găsit ulterior.

Articolul continuă după reclamă

Aceștia au deschis focul asupra casei victimelor. Ce i-a salvat a fost faptul că au avut prezența de spirit de a fugi repede și de a se ascunde până la venirea polițiștilor. Au fost trase patru focuri de armă, niciunul nu a nimerit pe nimeni din fericire.

Patru persoane au fost arestate preventiv până în acest moment și este o anchetă în desfășurare.