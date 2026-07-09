Parcul de distracții din Costinești a fost oprit temporar în cursul zilei de ieri, potrivit surselor Observator. Protecţia Consumatorilor din Constanţa au descoperit diverse nereguli, precum echipamente improvizate din lemn, alei deteriorate şi instalaţii electrice defecte.

În cadrul acțiunii de control au fost verificați mai mulți operatori economici, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 17.000 de lei.

Una dintre cele mai grave deficiențe constatate este sprijinirea unor echipamente pe structuri improvizate din lemn, situație care poate afecta stabilitatea acestora și, implicit, siguranța consumatorilor.

Majoritatea echipamentelor sunt defecte

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De asemenea, majoritatea echipamentelor prezintă urme accentuate de coroziune, inclusiv în zonele cu care consumatorii intră în contact.

Totodată, aleile parcului se află într-o avansată stare de degradare, instalațiile electrice prezintă deficiențe majore, reprezentând un pericol real, iar scaunele unor echipamente sunt deteriorate, prezentând rupturi și exfolieri ale stratului de vopsea.

Siguranța consumatorilor nu este negociabilă. Echipamentele de agrement trebuie exploatate numai în condiții care să nu pună în pericol sănătatea și securitatea celor care le utilizează.