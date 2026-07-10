Cât costă o cafea la Costineşti? În Italia e şi cu 10 lei mai ieftină

Pentru un weekend la mare, preţurile de la noi concurează, ba chiar în unele cazuri le depăşesc pe cele din destinaţii precum Italia, Grecia sau Bulgaria. Dacă în Italia bem o cafea cu 2-3 euro, la Costineşti, un frappe ajunge la 25 de lei.

Pe litoral, nopțile sunt lungi și zgomotoase. Tinerii care au petrecut toată noaptea au început să vină încet încet pe plajă pentru o cafea tare, pentru o baie răcoroasă în mare, dar și pentru câteva momente de relaxare.

Un frappé aici costă în jur de 25 de lei, cafeaua este mai ieftină. Este acea periodă din an când gradul de ocupare este de 100%. Cei care nu și-au făcut rezervări din timp pot găsi acum prețuri mai piperate, între 500 și 1000 de lei, chiar și mai mari la hotelurile de 4 stele.

La restaurante, clienţii găsesc ciorbe între 28 și 38 de lei, iar cei care vor meniul zilei, între 30 și 45 de lei.

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Cei mai mulți tineri care au venit la Costinesti au venit în vacanță cu trenul pentru că este mai avantajos. Dacă au venit de la București, au plătit în jur de 100 de lei biletul, iar dacă au venit din alte colţuri ale țării, de la Timișoara, de exemplu, au plătit în jur de 300-320 de lei.