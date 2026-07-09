Scene ca-n filme, dar cu gloanțe adevărate, în plină stradă la Țăndărei. Un clan de interlopi a deschis focul asupra a doi rivali. Culmea, toţi sunt parte din aceeaşi familie. Ordinul de execuţie a venit de la un individ din străinătate care a comandat asasinatul. Cele două ținte au scăpat ca prin urechile acului, ferindu-se de gloanțe în ultima secundă. Pistolarii sunt acum în spatele gratiilor, dar războiul continuă.

În mijlocul zilei, străzile din Ţândărei au arătat ca-n filmele cu mafioţi. Patru bărbaţi opresc maşina în faţa casei în care locuiesc rivalii. Trei dintre ei coboară din autotusim, cu feţele acoperite cu cagule şi două arme. Al patrulea rămâne la pândă şi se asigură că nimeni nu le strică planul. Printre zăbrelele gardului, ţintesc direct spre mai multe persoane care sunt în curte. Speriaţi de zgomotul asurzitor al gloanţelor, rivalii pistolarilor o iau la fugă şi reuşesc să se ascundă.

"Strigă vă omor, vă omor. A tras de poartă ca să intre înauntru, când a văzut că nu poate, a tras unu către noi şi vreo doi-trei către femei şi copii. Se vede trei normal, dar trăgeau şi pe partea cealaltă, sunt vreo 7-8 persoane. Exact ce a văzut in filme, a făcut el", a declarat Remus Stoian, victimă.

Toată scena ar fi fost, de fapt, parte dintr-un plan sângeros mult mai amplu - un asasinat la comandă, spun achetatorii. Atacatorii au primit din partea unei rude din străinătate un ordin clar: să ucidă două persoane.

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Atac ca în filme la Ţândărei

Pistolarii aveau mai multe arme deţinute ilegal pe care le-au scos la înaintare atunci când a venit ordinul răzbunării.

"Du-te singur, ia ce ştii tu că ai şi du-te şi omoară-i pe Căpitan şi pe Secundar", a fost ordinul.

"Face un live să mă omoare pe mine şi pe fratele meu cu moartea. I-a zis lui fii-su ia ce ai tu acolo ascuns şi du-te şi omoară-i, pe live. Noi nu am făcut live, nu am făcut nimic, din cauza că noi nu am ştiut nimic", a declarat Remus Stoian, victimă.

Ambele tabere fac parte din aceeaşi familie. Victimele sunt acum păzite de poliţie şi spun că se tem să mai stea în propria casă. Cei patru pistolari au fost arestaţi, dar ameninţările au continuat şi din spatele gratiilor.

"Şi acum că este în arest, face live pe Facebook cum ne ameninţă cu moartea din arest. Dacă nu retrageţi plângerea, zice, mai am doi trei copii acasă, care sunt minori, au arme acasă şi vă omoară de afară", a declarat Ianis, fiul victimei.

Războiul a început în urmă cu un an, spun victimele.

"Un copil sau doi a lui Prinţu şi aveam un nepoţelul a fratelui meu care e mort. S-a dus şi a spart nişte case la ţigani, că l-a drogat pe nepotă-miu. La urmă i-a cerut nişte bani omul ăla căruia i-a furat din casă. Şi fratele meu i-a zis că nu e bine să spargeţi, să dregeţi şi atunci el a prins ură pe frate-miu", a povestit Remus Stoian, victimă.

Cei patru indivizi sunt acum cercetaţi pentru tentativă de omor şi riscă până la 10 ani de închisoare.