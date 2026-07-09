Reduceri la raft, surprize pe bon. Unii clienţi descoperă abia la casă că promoția afișată nu se mai aplică. Iar diferențele, chiar și de câțiva bani, pot aduce amenzi uriașe magazinelor. Un supermarket a fost sancționat cu 50 de mii de lei după o reducere neaplicată de doar 35 de bani.

Reducerile sunt printre primele lucruri la care ne uităm atunci când intrăm într-un supermarket. Aproape 8 din 10 români spun că promoțiile le influențează deciziile de cumpărare. Doar că, uneori, prețul de la raft nu este același cu cel de pe bon.

"Am păţit de multe ori, da. Când suntem într-o grabă şi nu ne mai uităm la bonuri şi plecăm, constientizăm mai târziu când ajugem acasă.", mărturiseşte un client.

Reducerea adevarată nu se verifică la raft, ci pe bonul fiscal. Atunci când părăsiţi magazinul, comparaţi preţul şi păstraţi bonul fiscal. Sunt cele mai bune dovezi când promoţia afişată la raft nu vi s-a aplicat.

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A pățit-o și un bărbat din Iași, care a făcut reclamație la Protecția Consumatorilor. Omul n-a primit reducerea de 35 de bani afișată pentru un bax de bere. În urma controlului, supermarketul a fost amendat cu 50.000 de lei.

"În cazul în care operatorul economic refuză această soluţionare amiabilă a acestei neînţelegeri, le recomandăm consumatorilor să apeleze cu încredere către Autoritatea Naţională.", explică Csaba Bekesi, preşedinte ANPC.

"Da, au fost situaţii de genul acesta, dar în momentul în care am observat, am vorbit cu persoana de la casă şi s-a rezolvat.", adaugă un alt client.

Aceleași riscuri apar și la comenzile online.

"Sunt tot felul de promoţii dar în momentul în care dai click-ul final pentru a face plata, s-ar putea să-ţi dai seama că nu numai că nu mai ai promoţia respectivă, ci de multe ori poate plăteşti în plus.", precizează Sorin Mierlea, preşedinte INFOCONS.

"Amenzile sunt foarte mari dacă vorbim despre practici înşelătoare, putem merge până în procente din cifra de afaceri. Aceste sume pot fi de ordinul zecilor de mii de lei.", adaugă Csaba Bekesi, preşedinte ANPC.

40% dintre consumatorii europeni spun că au dat de informații înșelătoare sau confuze atunci când au făcut