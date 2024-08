"Este un moment atat de trist incat va trebui sa il sarbatorim pentru totdeauna. A trecut in nemurire si Nicu ramane şi are unicitatea lui. A fost un vizionar, a creat o muzica care va dainui vesnic. Am trait copilaria impreuna, am avut suisuri si coborasuri, am traiat ca intr-o familie, a ramas foarte puternic in inima si memoria mea. Am asa o senzatie foarte ciudata, parca ar fi aici, stii ", a declarat Ovidiu Lipan-Țăndărică. "El a avut o energie extraordinara si a reusit sa ne schimbe, pe mine, am si declarat lucrul acesta, m-a scos de pe bancile facultatii si m-a pus pe scenă. Parcursul meu muzical in toti anii acestia ii datorez lui", a declarat Mircea Baniciu.

Nicu Covaci, înmormântat după datinele creştine

Cei care l-au iubit pe Nicu Covaci îşi pot lua adio de la el până joi, aşa cum vă spuneam. Fanii vor avea acces la zona în care este depus sicriul timp de două zile şi sunt mulţi care s-au aşezat deja la coadă. La ceremonia de înmormântare vor fi însă doar familia şi apropiaţii artistului.

Toţi cei care l-au iubit şi l-au apreciat pe Nicu Covaci îşi pot lua rămas bun de la artist astăzi 6 august, până la ora 21:00, dar şi mâine, 7 august, de la ora 09:00 până la 17:00. Aşa a fost dorinţa familiei. Mai apoi, sicriul cu trupul lui Nicu Covaci va fi dus la o casă funerară unde va fi înmormântat. Sute de persoane au venit deja pentru a-i aduce un ultim omagiu. Pe sicriul alb în care a fost pus trupul lui Nicu Covaci au fost scrise versurile celebrei melodii Pasărea Phoenix. Colegii de trupă ai artistului au spus că da, una dintre dorinţele lui Nicu Covaci a fost ca după moarte să fie incinerat, dar fiind creştin-ortodox nu îi va fi respectată această dorinţă, ci va fi înmormântat după datinele creştine.

