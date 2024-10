Românul împuşcat în cap de bulgari după ce a fost prins la furat de lemne cu fiul său e în stare critică, iar medicii nu îi dau şase prea mari pentru supravieţuire. Băiatul bărbatului, care are autism, e în continuare în arest. Familia susţine că e bătut şi nu primeşte hrană şi apă. Ministerul Afacerilor Externe susţine că monitorizează cu atenţie acest caz.

Sora bărbatului din Teleorman, împuşcat pe 3 octombrie pe malul bulgăresc al Dunării, spune că fiul acestuia este supus în arest la tratamente barbare. "L-au bătut toată noaptea, are răni la mâini. Copilul este foarte traumatizat şi plânge: m-a bătut, m-a chinuit, nemâncat, nebăut apă", a declarat Petruţa Daniela Roşu, sora victimei.

Băiatul în vârstă de 19 ani trecuse graniţa alături de tatăl său cu o căruţă, printr-un loc în care Dunărea este mică. Cei doi căutau lemne de foc în momentul în care au fost surprinşi de o patrulă de grăniceri din ţara vecină. Bărbatul din Teleorman a fost împuşcat în cap.

Un poliţist de frontieră ar fi fost lovit cu drujba

Ministerul de interne din Bulgaria transmite însă că poliţiştii au tras 15 focuri de avertizare deoarece românii erau agresivi, iar un poliţist de frontieră chiar a fost lovit cu drujba. Acela a fost momentul în care bărbatul ar fi fost împuşcat neintenţionat.

"2 gloanţe în cap, spate, faţă, într-o tamplă, într-alta, lateral, două împuşcături cu gloanţe adevărate. Starea medicală este foarte gravă, şansele de supravieţuire sunt zero, zero, zero", adaugă Petruţa Daniela Roşu, sora victimei.

Victima este internată la Spitalul Universitar din Capitală. Sora bărbatului susţine că autorităţile române nu s-au interesat deloc de caz. "Nu ne-a sunat nimeni, absolut nimeni, nici din România, nici din Bulgaria. Autorităţile române trebuie să facă ceva, aici rămân patru copii orfani fără mamă, fără tată", mai spune Petruţa Daniela Roşu, sora victimei.

MAE spune că Ambasada României la Sofia a fost anunţată

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că Ambasada României la Sofia a fost anunţată pe linia de urgență de anchetă şi că menţine legătura cu familia și cu avocatul acesteia, numit din oficiu. De asemenea, oficialii români cooperează cu autorităţile bulgare şi vor acorda asistenţă consulară cetăţeanului reţinut.

Dacă va fi găsit vinovat, tânărul reţinut riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 3 ani.

