Flancaţi de mascaţi şi poliţişti - aşa au fost scoşi fraţii Tate din sediul DIICOT. Milionarii britanci au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

Fraţii Tate au ajuns la sediul DIICOT după cele aproape zece ore de perceziţii, iar după alte cinci ore de audieri au ieşit încătuşaţi. Au fost arestaţi pentru 24 de ore şi duşi la Arestul Central al Poliţiei Capitalei.

Fraţii Tate au ajuns la sediul DIICOT după cele aproape zece ore de perceziţii

Vezi și

Însă nu înainte de a îşi susţine nevinovăţia, şi de această dată, în faţa jurnaliştilor.

"Acest dosar este şi mai stupid decât primul. Aşteaptaţi pănă vedeţi. Spun că am iubit-o pe mama copiilor mei şi chiar am păcălit-o să aibă copii. De necrezut. Am trei copii şi i-au trecut ca victime, astfel încât să nu ne mai putem vedea copiii, asta au făcut. Vă amintiţi prima dată când mass-media a întrebat unde sunt dovezile? Aceasta este şansa voastră. Este şansa voastră să faceţi din nou asta", spune Andrew Tate.

"Nu avem cunoştinţe dacă în urma emiterii ordonanţei de reţinere, Parchetul va formula o cerere de arestare preventivă sau o cerere de arest la domiciliu", Eugen Vindinean, avocatul frațiul Tate.

Reţinute au fost şi reţinute şi Luana Radu şi Georgiana Naghel. De altfel, în spatele gratiilor au mai ajuns şi alţi doi suspecţi.

Totul a început ieri, fix la 6 dimineaţa, poliţişti, procurori şi jandarmi au ajuns la reşedinţa fraţilor Tate. Mascaţii au escaladat gardul înalt de peste trei metri, au urcat pe acoperiş şi au început să verifice geamurile. Anchetatorii au adus inclusiv o dronă cu care au filmat întreaga operaţiune.

Zgomotul puternic de bubuituri în uşi şi ferestre i-a trezit din somn pe suspecţi.

Andrew şi Tristan Tate ar fi încercat să piardă urma banilor obţinuţi din videochat

După ultimele percheziții, milionarii și au montat la intrarea în casă o ușă blindată. mascați erau pregătiți să o spargă însă după primele lovituri cei doi frații Tate le-au deschis procurorilor. Procurorii vorbesc despre acuzaţii mai vechi, dar extrem de grave - trafic de minori, sex cu minori şi spălare de bani.

"Fac orice să mă bage în închisoare! Doar să nu-mi ofere un proces. Fără judecată, fără judecător. Doar închisoare, închisoare, închisoare", spune Tristan Tate.

Cu câteva ore înainte, a dat declaraţii şi bodyguardul lor. Cel puţin două adolescente, nu mai mari de 16 ani, spun surse Observator, ar fi fost abuzate. Una ar fi întreținut relaţii sexuale cu Andrew Tate, iar cealaltă ar fi fost pusă să practice videochat-ul în ţări precum România, Anglia sau Ucraina. Fetele s-au dus la poliţie şi i-au reclamat, spun surse din anchetă.

Andrew şi Tristan Tate, spun procurorii, ar fi încercat să piardă urma banilor obţinuţi din videochat. Ar fi cumpărat mai ales bolizi de lux.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi fost păcăliţi cu tratamente miraculoase cumpărate de pe internet? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰