Dascălii care inspiră generații au fost premiați la Gala Profesorilor Excepționali, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Prezent la eveniment, ministrul interimar al Educației și Cercetării i-a numit pe profesori - cea mai importantă investiție în viitorul României.

Pe scena Teatrului Metropolis au urcat dascăli care până acum au stat în umbra succesului elevilor lor. Douăzeci dintre ei au fost premiați în cadrul Galei Profesorilor Excepționali. Peste 300.000 de români și-au votat dascălii care le-au schimbat viața. "Trebuie să fim, indiferent de locul în care ne aflăm, exemple pentru acești copii. Și în acest context, sigur că profesorul are cel mai mare impact în modul cum acest tânăr se formează", a declarat Mihai Dimian, ministrul interimar al Educaţiei.

Marele premiu, în valoare de 30.000 de lei

Marele premiu, în valoare de 30.000 de lei, a fost câștigat de profesoara de matematică și astronomie Elisabeta Ana Naghi. În aproape patru decenii de carieră a format olimpici ajunși la universități precum MIT, Harvard sau Caltech, dar a lucrat și cu elevi aflați în risc de abandon școlar. "În fiecare copil eu am văzut o stea, în fiecare coleg pe care l-am ajutat am văzut o altă stea", a declarat Elisabeta Ana Naghi, profesor de matematică și astronomie. Pe locul al doilea s-a clasat profesoara de biologie Emanuela Oiegar, care folosește imprimante 3D și tehnologii moderne la clasă și pregăteşte şi ea olimpici internaționali. Locul al treilea a fost câştigat de învățătoarea Mihaela Ruță, nominalizată chiar de unul dintre foștii săi elevi. "Zi de zi, consider că învăț alături de elevii mei și mă formez la rândul meu alătru de eleviii mei", a declarat Emanuela Oiegar, profesor de biologie.

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"Am muncit foarte mult în întreaga mea activitate, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge pe această scenă a valorilor", a declarat Mihaela Ruţă, profesor. Dincolo de trofee și premii, organizatorii spun că performanța în educație înseamnă profesori care inspiră, formează caractere și schimbă destine, chiar și acolo unde șansele par minime. "România încă are speranță, cu gândul că România poate arăta performanță la orice nivel, iar astăzi îi sărbătorim pe profesorii excepțional pe care încă îi avem", a declarat Dan Cruceriu. De peste două decenii, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține și promovează excelența în educație. "Liga Profesorilor Excepționali" reuneşte dascălii care modelează generații, inspiră comunități și contribuie la dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere, valori și performanță.