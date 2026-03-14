Hainele vechi, uitate prin dulap, nu trebuie aruncate. Merită şansa la o viaţă nouă şi, cu puţină pricepere, le-o putem oferi. Pictura pe material sau modelele croşetate, aplicate direct pe haine, ne pot completa garderoba cu piese unicat, din nou la modă. Pentru mulţi, ar putea însemna economii serioase la începutul fiecărui sezon.

"Este o pălărie pe care am primit-o de la o prietenă pentru a o recondiţiona. O purtase deja de ceva timp şi voia ceva mai autentic, care să aducă un plus ţinutelor ei. Eu am făcut ceva abstract", povesteşte Corina.

Corina a ales să picteze pe vechea pălărie un model inspirat din tatuajul clientei, reuşind astfel să îi dea o notă personală şi inedită. Corina are 27 ani şi şi-a transformat pasiunea într-o meserie: de câţiva ani recondiţionează, cu pensula, obiecte vestimentare vechi.

În scurt timp, nu a mai avut timp să se ocupe şi de propriile haine vechi, atât de multe au fost comenzile. Preţurile pleacă de la 300 de lei şi cresc în funcţie de dificultatea modelului ales.

"Vopselele pe care le folosesc sunt special concepute pentru textile. Pictura nu dispare. Se pot păstra ani buni", explică ea.

Broderia poate salva şi ea haine sau accesorii vechi.

"E o geacă destul de vechiuţă, iar cunoştinţa mea mi-a spus că ar vrea să o readuc cumva la viaţă să o poarte. Am făcut o fată cu modele tradiţionale. Cu steagul României pictat în flori", explică Andreea David, artistă în broderie.

Cererea creşte cu cât e mai cald afară.

Anual, românii aruncă aproximativ 160.000 de tone de haine şi textile. Suntem victimele "fast fashion-ului". Cumpărăm multe haine, le purtăm puţin şi apoi le aruncăm.

