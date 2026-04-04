Una dintre cele mai cunoscute tradiții de Paște spune că este bine să porți haine noi, pentru a lăsa în urmă obiceiurile vechi și a începe un nou capitol. În contextul scumpirilor și al crizei economice, însă, tot mai mulți români aleg o alternativă mai accesibilă - hainele la mâna a doua. Prețurile mai mici atrag tot mai mulți clienți, iar în magazinele de profil se vede o creștere vizibilă a vânzărilor.

Obiceiul hainelor noi de Paște începe să dispară treptat. Din cauza prețurilor tot mai mari, românii fac economii și caută variantele accesibile. Astfel, magazinele second-hand devin tot mai căutate.

"Pentru buzunarele noastre sunt foarte bune. Ce sunt în mall, chiar dacă sunt de firmă nu sunt aşa calitative ca sh-ul"

"N-am mai fost aşa la cumpărături la haine, chiar din ianuarie. Prioritatea bineinteles că este mancarea şi haine mai cu limita", spun oamenii.

Articolul continuă după reclamă

Unii clienţi aleg hainele la mâna a doua și pentru a reduce risipa și impactul asupra mediului.

"Sunt cu siguranţă mai accesibile decât în mall, şi se merge şi pe ideea de reciclare, ceea ce este un aspect foarte important", spun oamenii.

Iar dacă articolele vestimentare sunt şi la preţ redus, cu atât mai bine. Dincolo de obiceiuri, criza economică îi obligă pe români să fie tot mai chibzuiți.

"Cum noi obişnuim ca de Paşte să avem ceva nou sau să facem cadouri celor dragi, să sţiti că au venit să cumpere din magazinele SH. Situaţia economică nu ne mai permite să cumpărăm din mall uri. Cel mai ieftin produs poate să fie 5 lei, iar cel mai scump maxim 70 de lei", spune Elena Novaci, vânzătoare.

Chiar dacă asta înseamnă renunțarea la tradiția hainelor noi de Paşte, pentru mulți această alegere vine doar cu beneficii.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰