Un tricou frumos colorat, care ne ia ochii într-un magazin fast-fashion, poate ascunde riscuri greu de observat. Unele haine pentru copii conțin plumb, iar expunerea la metalul greu afectează dezvoltarea sistemului nervos și funcțiile cognitive. Abia de anul viitor brandurile ar putea fi obligate să pună coduri QR pe etichete care să ne ofere informaţii clare despre materialele folosite de producători.

Sunt colorate, au imprimeuri jucăușe, sunt adesea atractive ca preț. Moda rapidă pare cea mai bună soluţie pentru copiii care de la un sezon la altul au nevoie de alte măsuri, însă nu tot ce se găseşte în comerţ e sigur: unele articole pot conține substanţe toxice nocive. ​

"Nu mă uit la etichetă. Doar din punct de vedere estetic le aleg. Să arate și bine, să arate mai modern", a spus un consumator.

Nu faceţi greşala să consideraţi că nu e nevoie să spălaţi hainele doar pentru că sunt noi.

"Sunt substanţe care se regăsesc de obicei în produsele colorate, fie că vorbim de haine, jucării sau alte elemente. Pielea reprezintă o suprafaţă absorbantă pentru foarte multe toxice", a spus Radu Tincu, medic specialist toxicologie.

De ce nu este suficient să alegem hainele doar după aspect

Niveluri ridicate de plumb au fost gasite în piese metalice din unele haine pentru copii, cum ar fi fermoarele, nasturii sau capsele de fixare. Plumbul e toxic ani de zile, avertizează medicii.

"La copii riscul este mult mai mare, deoarece pielea copilului este mult mai permeabilă. Plumbul la copii poate afecta scăderea iq-ului, tulburări de atenţie şi comportament, întârzieri în dezvoltare şi afectarea sistemului nervos central", a afirmat Camelia Păun, medic pediatru.

Un proiect de lege prevede ca, de anul viitor, toate brandurile să fie obligate să introducă coduri QR pe etichete, oferind acces la informații complete despre traseul produsului și compoziția materialelor. Până atunci, însă, paza bună trece primejdia rea! Şi ţine de fiecare dintre noi, din moment ce nici măcar Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului nu are un laborator acreditat care să testeze şi metalele grele din materialele textile.

România nu are laborator pentru testarea metalelor grele din textile

"Nu există în România un laborator acreditat care poate determina conținutul de metale grele în produsele textile și în jucării și nici în compoziția materialului respectiv, în firele respective", a declarat Bekesi Csaba Lajos, președinte ANPC.

"Nu cumpărăm din spatele blocului, nu cumpăram de pe platforme care nu sunt ale Uniunii Europene sau din Uniunea Europeană din zona aceasta de online, nu cupărăm de la un prieten care ne-a adus într-o valiză de la un pieten, nu cumpărăm fără bon fiscal și înainte de orice le verificăm", a spus Mierlea Sorin, preşedintele Info Cons.

Producătorii autorizați trebuie să menționeze pe etichetă denumirea și sediul, compoziția fibrelor, mărimea și instrucțiunile de întreținere : simboluri standard pentru spălare, uscare și călcare. Lipsa acestor informaţii poate să indice faptul că produsele nu respectă standardele.

Cum ne protejăm copiii de hainele toxice

Există mai multe moduri prin care putem reduce expunerea la substanțele toxice, cum ar fi testele pentru plumb disponibile acasă, aplicațiile care scanează produsele și semnalează problemele, dar nici măcar toate acestea nu garantează 100% siguranța unui produs. Specialiștii recomandă să cumpărăm din magazine sigure, produse din centre comerciale care respectă reglementările Uniunii Europene.

În anul 2025 în domeniul textilelor au fost înregistrate aproape trei mii trei sute de reclamaţii.

