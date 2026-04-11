Modul în care ne pregătim pentru Paşte s-a schimbat în timp. Se păstrează însă obiceiul hainelor noi. Adaptat, desigur, vremurilor actuale. Alegem piese vestimentare mai diverse și în pas cu tendințele. De la ie, până la rochii elegante sau ținute casual de primăvară.

Iulia nu concepe Paștele fără haine noi. Are deja pregătită ținuta pentru Înviere, o tradiție de familie pe care o respectă de generații și un prilej de a-și reînnoi garderoba. Are outfituri alese pentru fiecare zi de sărbătoare.

"Tradiția e cumva dată de la bunica mea, și sunt deja a treia generație care face acest lucru și cu siguranță o să o dau mai departe. Am ținute diferite și culori diferite. Acum... să fiu sinceră, bugetul nu contează atâta timp cât îmi place foarte mult piesa", a declarat Iulia - antreprenor.

Și acest magazin propune clienților ținute elegante pentru Paște. Tradiția spune că în Duminica Învierii se poartă haine curate și noi, simbol al reînnoirii trupului și sufletului, dar și al norocului și sănătății.

Tradiția hainelor noi de Paște

"Eu cred că pentru seara de Înviere asta e o rochiță care va atrage privirile pentru prima zi de Paște dacă avem un eveniment în familie, asta e simplă, cu dantelă iar pentru un eveniment simplu, asta este o rochiță și mai simplă, care costă undeva la 600 de lei", a declarat Ramona – consultant vânzări.

Ochii văd, inima cere, bugetul dictează totuşi....

Dacă e să ne luăm după cum arată, Iepurașul de Paște e pregătit, ținuta colorată și accesorii moderne. Și românii țin pasul și cu trendul și cu tradiția, jumătate din cei care își caută haine noi de Paște aleg marile centre comerciale, unde lasă, în medie, 300 de lei. Generează astfel vânzări mai mari cu 15-20% în această perioadă.

