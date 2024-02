Vezi și

După ce şi-a convins colega să chiulească de la a patra oră, Robert a mers acasă şi a luat din garaj cuţitul de vânătoare al tatălui. S-a îndreptat apoi spre Castelul de Apă, în centrul oraşului, iar câteva minute mai târziu aici a ajuns şi Mara, însoţită de o prietenă. După ce s-a despărţit de ea, fata s-a aşezat lângă Robert pe o bancă. Au discutat câteva minute, apoi adolescenta a plecat. Orbit de furie, tânărul a pornit pe urmele ei şi a atacat-o brutal.

Băiatul le-ar fi povestit prietenilor despre planul diabolic pe care-l punea la cale

Gheorghe Ciocan, prim procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria DTS: Autorul a scos din geantă un cuţit cu dimensiunea de aproximativ 30 de cm, iar cu acesta i-a aplicat persoanei vătămate numeroase lovituri.

Diana Speretoiu - reporter Observator: Potrivit unor surse din anchetă, atacul a fost premeditat şi chiar anunţat. Băiatul le-ar fi spus colegilor ce plănuia. Anchetatorii au găsit în telefonul său, imediat după incident mesaje cu textul "Nu face asta!".

Doi soţi care se treceau întâmplător în zonă au fost îngerii păzitori ai victimei

Martor: Fata a încercat disperată să scape de el. I-a dat două cuţite în spate, dar geaca fiind foarte rezistentă nu au intrat.

Martor: El a vrut să îi dea în spate şi atunci am ţipat eu.

Reporter: Văd că şi dumneavoastră sunteţi plin de sânge.

Martor: Păi am luat-o pe fata aia ca să scăpăm de el.

Oamenii au oprit un taxi care tocmai trecea și au urcat fata în mașină. Şoferul a pornit în goană spre spital.

Taximetrist: Mi-a dat numărul de telefon să îl sun pe tatăl ei şi atât. I-am sunat tatăl, i-am spus să vină de urgenţă la spital că a fost fata înjunghiată. Nu ştiu cum am ajuns acolo. A picat jos telefonul. Şi atunci am crezut că a murit fata şi am întrebat-o dacă e bine sau nu e bine. Mi-a răspuns că este bine.

Azi, bărbatul a povestit totul anchetatorilor. Și părinții fetei au fost audiaţi.

Colegii adolescenţilor spun că Robert ar fi făcut o obsesie pentru Mara

Mara este internată în stare stabilă la spitalul din Drobeta-Turnu Severin. Atacatorul, care a încercat să se sinucidă, a fost transferat la Craiova. Aseară a fost operat de urgenţă şi a rămas internat la Terapie Intensivă

La școală, colegii și profesorii sunt în stare de șoc. Se întreabă cum a fost posibilă o astfel de tragedie între doi copii de nota 10, olimpici la mai multe materii. Una dintre variante, vehiculate printre elevi, ar fi că cei doi adolescenţi nu erau împreună, ci băiatul făcuse o obsesie pentru colega lui.

Martor: Din câte am înţeles de la martor, fata s-a plâns de două-trei ori dirigintei că acest individ o tot disperă.

Specialiştii spun că nenorocirea ar fi putut fi prevenită dacă apropiaţii ar fi fost atenţi la comportamentul băiatului.

Psiholog: Nu inseamnă că dacă sunt olimpic sau dacă am o minte academică extraordinară înseamnă că şi psihosocial sunt într-un echilibru sau într-o zonă ridicată şi atunci ştiu să îmi gestionez emoţiile, ştiu să îmi gestionez viaţa.

Adolescentul de 16 ani este cercetat acum pentru tentativă de omor calificat.

