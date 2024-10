La aproape un an de la tragedia din Tohani, ancheta se apropie de final. Pe baza probelor ridicate de la fața locului, specialiștii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Petroșani au tras câteva concluzii privind posibilele cauze ale tragediei.

Posibilele cauze ale incendiului de la Ferma Dacilor

Raportul experților de la Petroșani arată că incendiul ar fi pornit fie de la o defecțiune a instalației electrice, fie de la coșul de fum din bucătăria pensiunii, fie de la o petardă pe care cineva ar fi aruncat-o pe acoperișul realizat integral din stuf și din lemn.

Vezi și

Patronul Fermei Dacilor, Cornel Dinicu, nu crede în această variantă. Tocmai de aceea a angajat pe cont propriu specialişti care să l ajute să afle ce s -a întâmplat.

"Aștept ca specialiștii pe care i-am angajat să facă o analiză, să facem împreună o analiză. Să aflăm ce s-a întâmplat, în realitate. Că s-ar fi aruncat cu petarde, dar eu nu am auzit petarde în ziua aia. Am înțeles că au găsit niște urme și niste petarde neexplodate, dar cine știe de când erau", spune Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor.

Pe de altă parte, raportul specialiștilor de la Expertize Criminalistice arată că în noaptea tragediei ar fi fost două căderi de tensiune în rețeaua electrică. Dinicu spune că sesizase de mai multe ori compania de electricitate asupra fluctuaţiilor de tensiune.

Cornel Dinicu vrea să construiască o biserică pe locul clădirii distruse

Între timp, patronul de la Ferma Dacilor a redeschis un restaurant pe domeniul de la Tohani. În locul clădirii distruse de flăcări, proprietarul vrea acum să construiască o biserică.

"Trebuie să trăim, trebuie să muncim, ne continuăm viața. Vrem, nu vrem, asta e. Sper să am puterea să reconstruiesc", spune Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor.

Niciuna dintre clădirile din complex nu are aviz de securitate şi asta pentru că, potrivit legii, nici nu are nevoie. Restaurantul are sub 600 de metri. Totuși, patronul si-a învăţat lecţia.

În urma incidentului tragic, atât în incinta restaurantului, cât și în celelalte unități ale fermei au fost aduse stingătoare suplimentare și a fost montată o instalație de stingere cu sprinklere.

Hidranți sunt și în curte, în parcare, dar și în locurile în care oamenii se adună. Iar în ultima perioadă, clienții au început să reapară la poarta fermei.

Rudele victimelor care au pierit în tragedie aşteaptă să se facă dreptate

"Din punctul meu de vedere nu ar trebui să treacă așa neobservat nicio activitate în ceea ce-l privește pe domnul proprietar de acolo. Zi de zi simți tragedia din ce în ce mai mult față de momentul acela care a fost un șoc. Probabil că sunt niște lucruri peste care, cumva, dânsul trece ușor peste ele. Eu nu", spune tatăl uneia dintre victime.

Dosarul este încă pe masa procurorilor. Cornel Dinicu se află sub control judiciar de la finalul lunii martie.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Şoferii agresivi în trafic vor putea fi reclamaţi în aplicaţia Poliției. Vi se pare o idee bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰