La Ferma Dacilor din Tohani, în locul în care de Crăciun s-a dezlănţuit iadul, iar opt oameni au murit arşi de vii, toată ziua a fost sub semnul contrastelor. Patronul pensiunii, acum liber, s-a îmbrăcat cu un tricou pe care scria Războinic Dac, a luat o lopată şi a plantat nuci în memoria victimelor. I s-au alăturat şi alţi oameni, prieteni dar şi necunoscuţi

Cornel Dinicu: E o bucurie, o plăcere! Dacă pui un pic de dragoste, se prinde! Mulţi oameni sunt răi şi nu vor să mai facem nimic.

Cornel Dinicu a plantat nuci în memoria victimelor

La doi paşi distanţă, au sfârâit grătarele şi au clocotit ceaunele exact ca în vremurile bune la restaurant, înainte ca totul să se facă scrum, iar oamenii să moară. Trei dintre victime erau copii. Unul dintre băieţi, al lui Cornel Dinicu.

Dinicu a profitat de moment să spună din nou că e nevinovat.

Cornel Dinicu: Nu am greşit cu nimic! Nu am greşit cu nimic! Zilnic încerc să mă gândesc dacă am greşit cu ceva. Și ziua şi noapte. Poate că se duc şi pe pista mâinii criminale, sper să li facă treaba, să aflăm efectiv ce s-a întâmplat. Să ştiu dacă am greşit, plătesc!​

Patronul pensiunii spune că nu are ce să-şi reproşeze

Patronul pensiunii spune că nu are ce să-şi reproşeze. N-ar fi ştiut, în niciun moment, că stă pe o bombă cu ceas. Asta deşi procurorii au susţinut că improvizaţiile electrice au declanşat nenorocirea. În plus, Ferma Dacilor nu avea autorizație de construire şi nici aviz ISU.

Cornel Dinicu: Am plătit şi electricieni, instalatori şi firme, eu am plătit tot! N-am făcut eu instalaţia electrică! Instalaţia a fost făcută cu simţ de răspundere fantastic. Am cumpărat materiale scumpe şi de calitate.

Iar planurile de viitor sunt măreţe.

Cornel Dinicu: Momentan nu am putere să reconstruiesc, dar familia mea este foarte mare, ei cred că vor continua această poveste şi va trebui să revină şi mai frumoasă.

În jur de 150 de puieți de nuc au fost sădiţi pe domeniul de la Tohani. Mai mulţi preoţi au ţinut o slujbă de pomenire pentru cei ucişi de focul devastator. Cornel Dinicu a stat tot timpul cu privirea în pâmânt, sprijit de băiatul său cel mare.

