Jamila: Îmi este greu pentru că am primit un val de ură pentru ceva ce nu am început eu.

Este prima mărturie a Jamilei după procesul lung de cinci ani cu bloggerul Laura Laurenţiu. Decizia instanţei este clară. Magistraţii spun că cea din urmă a postat pentru prima dată reţeta eclerului la tavă, iar Jamilia trebuie să îi plătească şi cheltuielile de judecată de 10 mii de lei.

Jamila, prima reacţie după ce a pierdut în instanţă duelul eclerului la tavă

Jamila: Ce vedeţi aici sunt sentimentele mele, ale unui om normal puse către voi şi vă spun cu mâna pe inima. Niciodată nu am vrut să fiu implicată intr-un scandal. Am avut un schimb de mesaje pe o perioadă mai lungută de timp era o comunicare între noi până în 2019 am indrăznit să fac aceea reteta de ecler la tavă. 14.35 Ştiam reteta de mult, habar nu aveam daca era cineva care ar fi făcut o prima, ne prima.

Pe acelaşi subiect Decizie definitivă în "duelul eclerurilor". Cine a câştigat procesul dintre Jamila şi Laura Laurenţiu

Atunci clipul în care a fost postată reţeta a fost blocat, iar discuţiile din mesajele private au fost făcute publice în instanţă. Jamila spune că totul ar fi putut fi tranşat mai "dulce".

Jamila: De ce era greu de zis " Măi, fată, eu am făcut-o înaintea ta cu atâţia ani, reţeta e a mea, titzlul este al meu, eu vreua sa il schimbi. Era foarte simplu. Nu avea de ce să imi faci un rău in mod gratuit.

Într-o reacţie mai veche, Laura Laureţiu spunea că ar fi, de fapt, vorba de altceva.

Laura Laurențiu, creatoare de conținut: Nu ar fi o problemă dacă s-ar judeca doi tâmplari pentru un model de scaun, dar e o foarte mare problemă că se judecă două creatoare de content digital din zona de food pentru o rețetă. De fapt nu ne-am judecat pentru o prăjitură, ci pentru un concept. E vorba de proprietate intelectuală.

O victorie amară a obținut totuşi și Jamila. A reușit să înregistreze la OSIM marca "Eclerul la tavă", însă numai în cazul în care este asociat cu numele ei.

