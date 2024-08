În ciuda investițiilor de milioane de euro în infrastructura de alimentare cu apă, locuitorii comunei Ungureni, județul Botoșani, continuă să se confrunte cu lipsa apei potabile, o problemă care afectează zilnic peste 4000 de oameni.

Deși 11 din cele 12 sate din comună au rețele funcționale, operatorul de apă nu reușește să asigure o aprovizionare adecvată, mai ales în sezonul cald, când cererea este crescută. De câteva săptămâni, situația a devenit critică. Locuitorii comunei au fost lăsați fără apă.

"Eu nu am mai întâlnit asemenea secetă agresivă. La 58 de ani ai mei, nu am întâlnit. Am mai avut să spunem ani cu o secetă nu la nivelul care e în 2024. Nu am mai întâlnit. Sper să nu mai întâlnesc de acum încolo aşa ceva", spune Ionică Nechifor, director staţiune de cercetare Popăuţi.

Pe lângă oameni, lipsa apei afectează și animalele. Pentru a le asigura acestora cantitatea de apă necesară, crescătorii parcurg chiar şi kilometri întregi.

"Până în situaţia de faţă noi de obicei oile le aduceam la apă la pârâu. Avem aici la 100 de m avem un pârâu şi o secat cu totul. Altă sursă de apă în afară de pompa pe care o avem aici mai avem un iaz la Costeşti. Şi de aici până la Costeşti e o distaţă de 1 km. Noi nu putem să ne pierdem timpul să ducem olie până la apă un km şi înapoi că nu vem timp să le păşunăm în zona asta", spune Daniel Nechifor, angajat staţiune cercetare.

Pentru a avea suficientă apă potabilă necesară pentru a putea trăi, locuitorii din comuna Ungureni, județul Botoșani, sunt nevoiți să aducă apă cu căruțele, în butoaie. În fața acestei crize, oamenii cer măsuri urgente pentru a remedia situația și pentru a asigura o aprovizionare stabilă și suficientă de apă.

