O explozie violentă a cutremurat un bloc din Vaslui. Doi oameni au fost duși la spital, zeci de locatari evacuați, iar pagubele materiale sunt greu de estimat acum. Printre dărâmături și fum, viața unui căţel atârna de un fir de speranță. Pompierii s-au zbătut timp de jumătate de oră, luptând cu fiecare secundă, să-l readucă la viaţă. Nu au renunțat niciun moment, până când a respirat din nou. În mijlocul acestei tragedii, curajul salvatorilor a adus o rază de speranță și viață.

Sunt momentele critice în care salvatorii încă luptă cu flăcările. Din bloc, i-au evacuat pe locatari. Dar au scos şi doi câini. Unul nu mai sufla. Blana albă îi era acum acoperită de fumul negru prin care trecuse. Un pompier l-a văzut pe caldarâm şi nu l-a lăsat să moară. Împreună cu un coleg, au început să îl resusciteze. Cu ce au avut la îndemână. Au întins un covor şi nu l-au abandonat o clipă pe bietul animal.

"Am chemat la faţa locului şi o echipă a Direcţiei Sanitar-Veterinare pentru a se îngriji de animal", a declarat Eduard Popică, prefectul judeţului Vaslui. Echipa DSVSA a continuat manevrele până când animalul a dat semne că îşi revine. După mai bine de 30 de minute de eforturi, a fost readus la viaţă. Lupta cu focul nu a fost una uşoară. Explozia a fost urmată de un incediu uriaş. Fumul cuprinsese deja toate palierele blocului.

Un bărbat din apartamentul devastat de explozie are arsuri serioase. Soţia sa, imobilizată într-un scaun cu rotile, a suferit un atac de panică. "Este vorba despre un bărbat în vârstă de 69 de ani care prezenta arsuri de gradul 2 şi 3 pe aproximativ 10% suprafaţă corporală, mai exact la nivelul feţei, gâtului şi celor două mâini. După acordarea primului ajutor, acesta a fost transferat în regim de urgenţă la spitalul din Bârlad", a declarat Daniel Ungureanu, purtător de cuvânt SAJ Vaslui.

În total, 70 de persoane au fost evacuate din bloc. Mulţi dintre locatari nu s-au putut întoarce acasă peste noapte. Poliţia deschis un dosar penal, iar specialiştii vor stabili dacă structura de rezistenţă a blocului a fost afectată.

