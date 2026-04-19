Situație critică în județul Vaslui, unde lipsa medicilor de familie a ajuns la un nivel alarmant. Datele Casei Județene de Asigurări de Sănătate arată un deficit de 136 de medici, iar în șapte comune nu există deloc asistență medicală primară. Peste 10.000 de locuitori depind doar de cabinetele deschise ocazional de medicii din alte localități. Iar situaţia rămâne în continuare dramatică.

Eforturile constante ale autorităţilor de a-i atrage pe medici în zonele rurale rămân, din păcate, fără rezultat.

"Noi discutăm săptămânal şi căutăm soluţii pentru a aduce un medic în comunitate cu DSP-ul, cu DSV-ul. Ţinem legătura când apare un medic care va dori să vină în rural", explică Carmen Bâlbâie, primar Epureni.

În comuna Epureni, situaţia este şi mai dramatică, deoarece în localitate există un dispensar medical nou nouț.

Articolul continuă după reclamă

"Sunt oameni în vârstă, sunt copii, mame cu copii mici, sunt bolnavi cronici, cărora deplasarea în altă comunitate le ia mult timp şi eforturi financiare şi materiale", continuă edilul din Epureni.

În lipsa unor soluții rapide, oamenii sunt nevoiţi să străbată zeci de kilometri pentru a beneficia de serviciile medicale la care au dreptul.

"Este nevoie de susținerea medicilor de familie în mediul rural, de asigurarea spațiilor, a dotărilor pentru cabinete și, bineînțeles, de acordarea de stimulante pentru medicii tineri care ajung mai ales în mediul rural", explică Mihaela Chitariu, director CJAS Vaslui.

Nădejdea localnicilor că se va rezolva ceva pare că dispare pe zi ce trece.

"E greu de copii mici, am mama bătrână, bolnavă, nu poate să meargă la Şuletea pe jos, trebuie să o duc cu mașină. Mașină nu am, nu poți să pleci cu un bătrân cu căruța e foarte, foarte rău", explică un cetățean.

"E greu pentru majoritatea locuitorilor, care mai avem mașini și ne mai ducem la oraș mai aproape, mai repede, e mai ușor, dar pentru ăştia mai în vârstă, care nu au nici copii pe lângă ei și le trebuie o rețetă e dificil", explică un alt localnic.

"Domnule, vă spun, e foarte greu, foarte greu. Suntem bătrâni, mergem în comune aproape de Bârlad după un medic. E foarte greu. Când am avut medic, a fost foarte bine", explică un vârstnic.

Din păcate, situaţia pare că nu se va schimba curând, peste 20% din medicii de familie din judeţ urmează să se pensioneze.

Lili Trifu Like

Întrebarea zilei Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰