Video Alertă sanitară: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, depistate de inspectorii ANSVSA

Inspectorii sanitar-veterinari din Vaslui au descoperit, atenţie, un milion şi jumătate de ouă contaminate cu Salmonella.

de Lucian Florea

la 11.04.2026 , 14:34

Potrivit autorităților, ouăle contaminate provin din fermele unui operator economic din județul Galați. Conform surselor, deţinătorul fermelor ar fi omul de afaceri Fănel Bogos. Rezultatele analizelor de laborator au indicat o situație extrem de gravă: toate cele aproximativ 60.000 de găini din două exploatații sunt infectate cu Salmonella, o bacterie periculoasă pentru sănătatea consumatorilor.

Ouăle au fost transportate ulterior către o stație de sortare din județul Vaslui, aflată în proprietatea aceleiași firme. Situația ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost respectate normele sanitar-veterinare și la traseul produselor înainte de intervenția autorităților.

În urma controalelor, inspectorii au decis blocarea întregii cantități de ouă, pentru a preveni comercializarea acestora și pentru a elimina orice risc ca produsele contaminate să ajungă pe piață sau pe mesele consumatorilor. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate responsabilitățile și eventualele încălcări ale legislației în vigoare.

O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
Observator » Evenimente » Alertă sanitară: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, depistate de inspectorii ANSVSA
