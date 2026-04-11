Inspectorii sanitar-veterinari din Vaslui au descoperit, atenţie, un milion şi jumătate de ouă contaminate cu Salmonella.

Potrivit autorităților, ouăle contaminate provin din fermele unui operator economic din județul Galați. Conform surselor, deţinătorul fermelor ar fi omul de afaceri Fănel Bogos. Rezultatele analizelor de laborator au indicat o situație extrem de gravă: toate cele aproximativ 60.000 de găini din două exploatații sunt infectate cu Salmonella, o bacterie periculoasă pentru sănătatea consumatorilor.

Ouăle au fost transportate ulterior către o stație de sortare din județul Vaslui, aflată în proprietatea aceleiași firme. Situația ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost respectate normele sanitar-veterinare și la traseul produselor înainte de intervenția autorităților.

În urma controalelor, inspectorii au decis blocarea întregii cantități de ouă, pentru a preveni comercializarea acestora și pentru a elimina orice risc ca produsele contaminate să ajungă pe piață sau pe mesele consumatorilor. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate responsabilitățile și eventualele încălcări ale legislației în vigoare.

Articolul continuă după reclamă

Lucian Florea Like

Întrebarea zilei Credeți că Viktor Orban va câștiga din nou alegerile în Ungaria? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰