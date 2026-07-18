Locul din România unde poţi vedea un Tuatara Aggressor unic în lume. Bestia atinge 500 km/h

O localitate de lângă Ploieşti devine în acest weekend un muzeu al miliardarilor, unde sunt expuse maşini mai scumpe chiar şi decât unele insule private. Ca să vă faceţi o idee, doar două dintre bijuteriile aduse special din Statele Unite valorează aproape 10 milioane de euro!

La Casa Timiş de lângă Ploieşti sunt expuse maşini care valorează cât o vilă, unele cât un bloc întreg. Sunt automobile produse în serii extrem de mici, personalizate până la ultimul detaliu și cumpărate de colecționari care vin din întreaga lume.

La eveniment sunt expuse modele Ferrari, Lamborghini, Bentley, Aston Martin, dar și automobile modificate de Mansory. Este unul dintre cele mai cunoscute ateliere de tuning de lux din lume. Ia mașini care constă deja sute de mii de euro sau chiar milioane și le schimbă caroseria, interiorul, motorul și le transformă în exemplare unice, mult mai puternice și, bineînțeles, mult mai scumpe.

Fondatorul companiei, Kourosh Mansory, vine pentru prima dată în România. Printre invitați se află și Ben Collins, pilotul cunoscut în întreaga lume din emisiunea Top Gear, dar și unul dintre cei mai importanți colecționari de hypercaruri.

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Piesele de rezistență sunt încă ascunse sub huse. Prima va fi dezvelită în jurul orei 14, un Tuatara Aggressor, unicul exemplar de acest fel din lume, adus din Statele Unite și despre care organizatorii spun că dezvoltă peste 2200 de cai putere. Este una dintre cele mai rapide mașini de pe planetă, care atinge 500 de km pe oră.

Iar la ora 15 urmează Koenigsegg Jesko evaluat la aproximativ 5 milioane de euro. O mașină atât de rară încât nu este suficient să ai banii necesari, producătorul trebuie să accepte să ți-o vândă.