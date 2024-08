"Mâine strângem mieii?" Interceptări în dosarul fraților Tate. Andrew îl sfătuiește pe Tristan să lase o fată însărcinată pentru "a scăpa" de ea

Interceptările conversaţiilor dintre cei doi arată cum discutau despre banii proveniţi din videochat şi Onlyfans iar Tristan recunoaşte că se ocupa de proxenetism. Potrivit unei discuţii din februarie 2020 Andrew îşi sfătuia fratele să lase o femeie însărcinată ca să "scape de ea".

Cine sunt "mieii" fraților Tate

În conversațiile purtate în octombrie și noiembrie 2019, interceptate de procurori, Tristan Tate își numește victimele "miei" și îi spune fratelui său care este situația fiecărei fete și cine a făcut cei mai mulți bani.

Tristan Tate: Apropo, mâine strângem "mieii"?

Andrew Tate: Le verifici conturile?

Andrew Tate: Cât a fost?

Tristan Tate: E ok.

Tristan Tate: Oh

Tristan Tate: Nu știu, nu au lucrat încă toate zilele. Este plată dublă. Abi a produs bine! Foarte!

Andrew Tate: Au mai intrat bani azi?

Andrew Tate: Ce sold ai?

Andrew Tate: Nu o plăti pe Viv, trimite-i toți la mine. Dă-o dracului de târfă.

Tristan Tate: Nu a mai intrat niciun ban în contul meu.

Tristan Tate: Am plătit safari-ul în deșert și am plătit-o pe Georgiana.

Într-o altă conversație din luna martie 2020, frații Tate vorbesc despre o victimă pe nume "Abi", iar Tristan plănuiește chiar să o pedepsească. Replicile dintre cei doi sunt șocante.

Tristan Tate: Pentru că au intrat banii din webcam, lasă-mă să plătesc fetele. Să termin cu webcam.

Tristan Tate: Apoi îți spun cât ne mai lipsește pentru transferul final.

Tristan Tate: Lasă-mă o oră.

Andrew Tate: Deci, stai. Banii din webcam merg la transfer sau îi ții separat?

Tristan Tate: Eu zic separat.

Tristan Tate: Lasă-mă să mă ocup de banii din webcam și ți-i trimit pe toți.

Tristan Tate: Profitul.

Tristan Tate: Apoi...mai rămân banii de transfer, dar trebuie să facem suma toată.

Tristan Tate: Abi și-a pierdut MINȚILE ieri!

Tristan Tate: S-ar putea să îi dau un șut în fund.

Andrew Tate: Era foarte beată!

Tristan Tate: Sau să o pocnesc.

Cum își racolau victimele

Într-o conversație interceptată din aprilie 2020, Tristan Tate recunoaște că se ocupă de proxenetism. Cei doi frați discută despre o femeie pe care vor să o atragă în afacerea lor. Într-o altă discuție din octombrie 2019, Tristan vorbește despre o altă posibilă victimă, o tânără racolată din Ucraina.

Andrew Tate: O mie pe zi!

Andrew Tate: Dar 365 extra într-un an sunt bani frumoși.

Andrew Tate: Foarte!

Tristan Tate: Jumătate de milion de dolari, greșeala mea.

Tristan Tate: Am greșit calculul

Tristan Tate: Oricum, va crește

Tristan Tate: În ianuarie, în două săptămâni am făcut 1.300 de lire

Tristan Tate: Tu menții website-ul să producă, eu mențin activitatea de proxenetism!

Tristan Tate: Samantha Bishop. O tipă super grasă și urâtă care a lucrat sub Naomi la Watford Studio.

Tristan Tate: Deci...

Tristan Tate: Naomi e bună și e și de încredere...

Tristan Tate: Dacă îi dau conturile de onlyfans...

Tristan Tate: Și o fac responsabilă să primească de la fete poze și videoclipuri etc etc.

Andrew Tate: Da și da.

Andrew Tate: Dar o să vrea un procent.

Tristan Tate: Ai 300 de euro pe card?

Tristan Tate: Cardul pe care îl are Georgiana.

Andrew Tate: Pe bune.

Tristan Tate: Am nevoie de un bilet de avion pentru o fată din Ucraina

Tristan Tate: Posibil să lucreze, altfel nu m-aș obosi.

Victimele, forțate să lucreze 45 de ore pe săptămână

În februarie 2020, cei doi frați vorbesc despre activitatea victimelor lor pe Onlyfans, o platformă pentru adulți, iar Tristan spune că una dintre tinere își poate păstra banii doar dacă lucrează 45 de ore pe zi. Apelativele folosite pentru fetele care le-au căzut pradă sunt șocante.

Tristan Tate: Mișcarea cu webcam-urile a fost să îi spun lui Abi că, în limitre rezonabile, poate păstra banii din onlyfans pe care îi produce, dacă face 45 de ore pe săptămână.

Andrew Tate: Mișto!

Andrew Tate: Tare. Plătește-o pe G și trimite-mi restul.

Tristan Tate: Așa fac.

Tristan Tate: Îmi cunosc târfele.

Tristan Tate: Prea multe visuri și aspirații.

Tristan Tate: Câteodată se îndrăgostesc de mine etc.

Tristan Tate: Nu sunt potrivite.

Andrew Tate: De acord.

Tristan Tate: Nu mai pun nicio fată cărei-a i-am tras-o ca asistent personal

Andrew Tate: De acord

Tristan Tate: Hai să facem un plan

Tristan Tate: Poate le aducem pe fetele alea tinere.

Tristan Tate: Ceva.

Andrew Tate: Fetele tinere. Da. Organizează

Tristan Tate: Adu-o pe Roberta puțin, cât fac planul.

Tristan Tate: O dăm afară dacă sunt de acord fetele tinere să vină

Andrew Tate: Ok

Andrew Tate: Lucrează la tinere

Tristan Tate: Acum

Andrew Tate își sfătuiește fratele să lase o femeie însărcinată pentru "a scăpa de ea"

Într-un mesaj vocal trimis fratelui său, Andrew Tate îl sfătuiește să lase o femeie însărcinată "pentru a scăpa de ea". "E bine cum ești cu Abi, frate, dar sfatul meu este să o lași gravidă. Nu știu de ce joci jocul ăsta... las-o gravidă și trimite-o acasă. Singurul motiv pentru care am lăsat-o pe Viv să scape cu atâtea chestii e că e perioada ei fertilă. Oricum venea aici, era aranjat. Trebuia să o las gravidă. Cam cât o să o lași pe Abi să muncească? Mai ales acum, că ai lăsat-o pe alta gravidă? Va afla... fă ce trebuie. Am depășit trecutul, webcam... îmi plăcea webcam. Ăsta e sfatul meu, tu faci ce vrei. Eu o las gravidă și scap de ea toată vara, vreau să am o vară fără stres, așa că..."

Într-o altă interceptare, Andrew Tate vorbește despre ceea ce pare a fi un conflict cu una dintre fete. Acesta vorbește despre pedepasa cu "violul", cuvânt pe care îl pune în ghilimele și spune că aproape a fost prins din cauza acelei persoane.

Tristan Tate: Ce e asta? Spune-i lui Andrew să nu mai posteze poze cu mine când vorbește despre curve sau proxeneți, ori despre mine. O grămadă de români îl urmăresc și primesc mesaje cu întrebarea dacă sunt și eu în industria asta.

Andrew Tate: Târfele astea proaste cred că sunt prea bune ca să fie asociate cu orice.

Andrew Tate: Cui îi pasă?

Andrew Tate: Spune-i să depășească momentul!

Andrew Tate: Înainte să o "violez" iar!

Andrew Tate: Poate să se ducă dracului din ziua aia...

Tristan Tate: Nu îmi pasă!

Andrew Tate: Aproape am intrat la închisoare pentru mizeria aia!

