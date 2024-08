"Suntem oameni liberi!", au spun frații.

După o noapte petrecută în Arestul Central, fraţii Tate au ieşit triumfători. Andrew, asupra căruia planează şi cea mai gravă acuzaţie, a primit arest la domiciliu. Tristan, în schimb, a scăpat doar cu măsura controlului judiciar.

De la Tribunalul Bucureşti, cei doi au plecat direct la vila lor. Imediat, pe reţelele de socializare au anunţat că la ora 22:00 vor intra în live pe o platformă online pentru a îşi susţine nevinovăţia.

Vezi și

Frații Tate au intrat live pe rețelele de socializare, imediat cum au iesit din Arestul Central

"Ei nu au nicio dovadă. Deci, ceea ce spun ei este: orice fată cu care am cochetat vreodată, s-ar putea să fie victima unui trafic de persoane, poate în viitor, pentru că am fost drăguți cu fata la întâlnire. Sunt sub control judiciar de două ori. Îmi afectează viaţa mea? ZERO. Sunt încă la fel de liber ca înainte ca ei să încerce rahatul ăsta. Nu am făcut nicio greşeală", spune Tristan Tate.

După câteva zeci de minute de dezbatere la poarta celor doi a ajuns şi un echipaj de Poliţie.

"Minciunile nu pot dura pentru totdeauna. Poliţia este aici. Uite, poliţia este aici. Poliţia este faţa casei mele chiar acum. Ok. Bine. Tu filmează! Închideți astea. Poliția este aici", a fost reacția fraților la vederea echipajului de Poliție

Agenţii le-au închis live-ul. Anchetatorii au însă mărturii şi probe potrivit cărora milionarii britanici ar fi făcut o avere din exploatarea sexuală a zeci de fete.

Procurorii spun ca cei doi frati ar fi folosit metoda loverboy, pentru a convinge 34 de tinere sa se lase filmate în ipostaze intime. Clipurile erau apoi distribuite pe internet, contracost. Ar fi obținut din aceasta practica 2,8 mil de dolari și 887.000 de tokeni, monede virtuale.

Una dintre fete era o minoră de 17 ani, iar clipurile cu ea se vindeau mai scump. Un milion și jumătate de dolari ar fi obținut controversaţii influenceri în 7 ani, între 2014 şi 2021, susţin procurorii DIICOT. Cea mai gravă acuzaţie îi este însă adusă lui Andrew Tate - acesta este învinuit că ar fi întreţinut relaţii sexuale de mai multe ori cu o altă minoră, de 15 ani.

Ar fi folosit metoda loverboy pentru a atrage victimele

În urma perchezițiilor făcute la vila celor doi fraţi britanici, procurorii au ridicat 26.000 euro, 81.0000 de lei, 5.800 de lire sterline 6 400 de dolari, laptopuri și doua ceasuri de lux. De asemenea procurorii au instituite sechestru asigurător asupra a 16 autoturisme de lux și a unei motociclete.

Patru autoturisme, cumpărate în ultimul an, ar fi fost folosite într-o schemă pentru spălarea banilor. Maşinile figurau în acte pe numele unor angajaţi ai lui Andrew şi Tristan Tate, dar în realitate aparţineau celor doi milionari.

Acuzaţiile procurorilor sunt multiple - constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, spălarea banilor, influențarea declarațiilor și favorizarea făptuitorului.

Frații Tate au devenit simboluri ale unui stil de viață centrat pe succes financiar, putere personală și o perspectivă tradițională asupra masculinității, ceea ce a atras atât susținători devotați, cât și critici vehemenți. Averea celor doi ar atinge un miliard de dolari.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că după alegerile din acest an vor creşte taxele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰