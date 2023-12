Vezi și

Barcelona, Madrid şi Zaragoza sunt doar trei dintre oraşele din Spania unde reţeaua condusă de Bivolaru ar fi acţionat, potrivit presei iberice. Totul ar fi funcţionat pe aceeaşi reţetă - lecţii de tantra yoga, în spatele cărora se ascundeau de fapt abuzuri şi exploatare sexuală. Adeptele erau ademenite cu prima lecţie de yoga - gratuită.

Bivolaru îşi obliga victimele să înregistreze conţinut erotic şi să întreţină relaţii sexuale cu el

Bianca Iacob, reporter Observator: Reţeaua lui Bivolaru, botezată "ATMAN" - adică, trezirea spiritualităţii prin intermediul sexualităţii, funcţionează la nivel internaţional. În Spania au fost găsite sedii în Madrid şi Barcelona, ambele administrate de cetăţeni români. Zeci de persoane au fost înşelate cu presupusa trezire spirituală. În ritualurile sale, le-ar fi obligat pe victime să pozeze dezbrăcate, să înregistreze conţinut erotic şi să întreţină relaţii sexuale cu el.

Pe urmele reţelei au mers şi jurnaliştii de investigaţie de la Antena 3, Mas Espejo, din Spania, care au găsit unul dintre aceste cluburi de yoga deţinute de apropiaţii lui Bivolaru. Vecinii povestesc că au văzut grupuri de fete, de a lungul timpului care veneau şi plecau, însă erau mereu însoţite.

Andrea Herero, Antena 3 Spania: Ultima dată când au văzut activitate la sediu a fost marţea trecută, iar oamenii de aici ne spun că orarul era unul ciudat. Vin doar când sunt persoane (n.r. clienţi). Sună la telefon şi dacă pot, vin două secretare care deschid şi intră. Acum este închis, însă pagina web putea fi accesată. Acum câteva minute am intrat şi am putut vedea istoricul, ce fac. Am încercat să intrăm în contact cu ei, dar nu am avut niciun răspuns.

Arestat pentru trafic de persoane şi viol

Cazurile din Spania vin după ce, în urmă cu două săptămâni, Bivolaru a fost arestat în Franţa pentru acuzaţii grave - trafic de persoane, viol și constituire a unui grup infracțional organizat. Cu el au mai fost arestaţi alţi 41 de membri ai reţelei. La percheziţii au fost găsite 26 de femei, în locuinţa lui din suburbiile Parisului, care erau ţinute în condiţii improprii.

Guru a fost acuzat în anii 2000 că, în calitate de mentor spiritual, ar fi recrutat în scopuri sexuale o minoră, cursantă de yoga. Ar fi întreţinut cu ea relaţii sexuale, pe bani. Bivolaru a reuşit să fugă din România şi a fost reţinut în Suedia în 2005. A primit însă azil politic.

În 2013, a fost condamnat la şase ani de închisoare cu executare. Trei ani mai târziu, era prins în Franţa şi adus în România. În 2017, a fost eliberat condiţionat.

