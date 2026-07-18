Ce trebuia să fie o zi de neuitat petrecută în inima Munților Făgăraș s-a transformat în clipe de panică pentru mai mulți turiști.

O avarie la telecabina de la Bâlea i-a lăsat suspendați deasupra hăului, iar salvamontiștii au fost mobilizați de urgență pentru o intervenție contracronometru.

Rând pe rând, cele 14 persoane aflate într-una dintre cabine şi celelalte patru din cealaltă au fost coborâte în siguranță, cu ajutorul unor cabluri, de către salvatorii montani.

Operațiunea s-a desfășurat fără incidente şi cu toții au ajuns în siguranță la sol.