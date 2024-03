Vezi și

"Dezastru". Şi tot e puţin spus. Intitulată cândva cea mai frumoasă staţiune balneară din Europa, Băile Herculane şi-au pierdut de mult timp strălucirea. Iar mai nou şi apa.

Iulia Pop, reporter Observator: Ce vedem aici poate să fie definiţia perfectă ignoranţei. Din acest foraj se alimentau cele mai mari hoteluri sau pensiuni de pe Valea Cernei, iar prin această ţeavă, o improvizaţie până la urmă, pentru că este legată cu sârmă, apa termală ajungea către unităţile de cazare. Firma care s-a ocupat de aceste foraje în ultimii 20 de ani, şi care se află în insolvenţă din 2015, nu a mai reuşit să-şi prelungească dreptul la exploatarea apei miraculoase.

Instalaţia se află într-o stare deplorabilă

Pompele de apă sunt fisurate, iar bazinele de colectare mâncate de rugină. Şi mai grav: ultimele buletine de analiză a apelor au fost făcute în urmă cu 17 ani.

"Apa minerală terapeutică se scurge prin capul de foraj defect, formează depuneri şi o întreagă reţea de bălţi. Staţia de pompare este echipată cu pompe uzate, conducte haotic montate, cu prinderea aeriană a conductelor, neprotejate şi neigienizate. De asemenea, există pericol de electrocutare", se arată în raportul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

Autorităţile judeţene au vrut să preia licenţa şi să investească în infrastructura de transport a apei termale şi să vândă metrul cub chiar şi la jumătate faţă de preţul actual de 10 lei. Însă, a ales să renunţe în favoarea Primăriei Herculane.

Cristian Miclău, primarul oraşului Băile Herculane: Am identificat toate perimetrele pentru care dorim să luăm licenţa şi suntem în elaborarea lucrării. Noi suntem optimişti în ceea ce priveşte acordarea licenţei.

Hotelierii fac eforturi ca turismul să meargă înainte

Până la acordarea licenţei, hotelierii fac eforturi ca turismul să meargă înainte. Aşa că aduc apă cu cisterna.

Ionuţ Guran, manager de hotel: Toată lumea este afectată, dar toţi căutăm şi găsim soluţii pentru turişti. Înainte de a avea această reţea de distribuţie pe care am reuşit să o facem de scurt timp, am avut apă termală adusă cu un sistem empiric: cisterne, bazine şi am alimentat. Acelaşi lucru îl facem şi în momentul de faţă pentru a putea continua.

Turiştii, care veneau la Herculane mai mult din nostalgie, au parte şi de alte dezamăgiri: multe din clădirile istorice construite cândva de austro ungari sunt acum o ruină.

Iulia Pop, reporter Observator: Este absolut incredibil ce se întâmplă aici. Toată apa termală care este extrasă din pământ şi care are o temperatură de aproape 80 de grade Celsius este deversată, fără absolut nicio problemă, în râul Cerna.

De la un trecut glorios la un viitor sumbru

Turist asiatic: Ar putea să fie şi mai bine dacă ar fi un management mai bun.

Femeie: Un dezastru, moarte totală! Ce să însemne mai mult de atât?

Refacerea conductelor se ridică la peste 9 milioane de lei. Acordarea licenţei de exploatare a apelor ar putea dura câteva luni. Încă de acum doi ani, Observator a arătat în campania Staţiuni de dezinteres naţional cum au ajuns Băile Herculane de la un trecut glorios la un viitor sumbru.

