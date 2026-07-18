Reacția unei turiste străine după ce a descoperit un traseu din Bucovina despre care puțini români știu

Uneori, câţiva zeci de kilometri sunt de ajuns ca să schimbi complet decorul. Laşi în urmă claxoanele şi betonul, iar în locul lor găseşti păduri, râuri de munte, stânci impresionante şi aer atât de curat încât parcă îl respiri altfel.

Dacă oraşul fierbe, muntele respiră. Iar în Câmpulung Moldovenesc, weekendul aşa începe. Frumuseţe, linişte şi răcoare. Acestea sunt cuvintele care definesc traseul Cheile Moara Dracului, un traseu accesibil care oferă un adevărat spectacol al naturii, de la pereţii stâncoşi şi până la susurul apei.

"Crede-mă, e foarte frumos. Iubesc locul ăsta. E ca un mini rai, e chiar tare, foarte drăguţ", spune o turistă străină.

Traseul este prietenos şi pentru cei care nu sunt obişnuiţi cu drumeţiile. "Parcurgerea Cheilor e facilitată de podeţe care traversează apa ce străbate Cheile. După parcurgerea zonei spectaculoase, traseul continuă până pe vârful Rarău, pe marcaj cruce roşie", a declarat Nicolae Durnac, Salvamont Suceava.

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După câţiva kilometri de mers, urmează partea preferată a multora: relaxarea. "Avem peisaje superbe. Avem lacul Iezer la câţiva paşi de noi, avem Rarău, Via Transilvanica. Porneşte de la 1.750 de lei pe noapte, până la 2.100, 2.200 de lei", spune Ștefan Brișan, administrator cabană A-Frame Sadova.

Într-o altă pensiune, ciubărul, sauna şi liniştea pădurii completează tabloul unei vacanţe de vară... fără caniculă. "Aici oaspeţii noştri se bucură de temperaturi decente, de răcoare, de umbra copacilor şi în plus se pot bucura şi de un jacuzzi răcoritor pe terasa noastră", a declarat Anca Negură, manager boutique hotel Câmpulung Moldovenesc.

"E alt aer cu siguranţă, e altceva. Mie îmi place muntele. Eu aş face o casă în vreo o sută de metri în pădure acolo mi-aş face dacă ar fi după mine".

Iar zilele acestea, natura îşi dă întâlnire şi cu tradiţiile din zonă. Festivalul Internaţional "Întâlniri Bucovinene" aduce pe uliţe costume populare, muzică şi artişti din mai multe ţări.