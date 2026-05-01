Un polițist local din Sectorul 3 a ajuns la spital, vineri dimineață, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la volanul autospecialei de serviciu și a pierdut controlul direcției pe bulevardul Basarabia. Acesta a ajuns într-un şanţ săpat pentru lucări la o linie de tramvai.

Bărbatul în vârstă de 38 de ani se deplasa dinspre bulevardul Chișinău către Piața Eudoxiu Hurmuzachi, când a intrat cu mașina în zona lucrărilor de pe linia de tramvai.

Momentul în care poliţistul scapă maşina de sub control şi a junge în şanţ a fost supins de o cameră de supraveghere.

Din primele informații, polițistului i s-ar fi făcut rău la volan, ceea ce a dus la producerea accidentului. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean Ilfov, unde a rămas internat pentru îngrijiri medicale.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat un rezultat negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate cauzele incidentului.

