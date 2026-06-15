Scandal la Timișoara. Cinci tineri şi-au împărţit pumni şi picioare în toiul nopţii lângă stadion

A fost scandal în apropierea unui stadion din Timișoara, unde pasionații de mașini se adună frecvent. Conflictul a izbucnit după ce un tânăr a observat o persoană lângă mașina sa, iar discuția a degenerat rapid într-o bătaie.

O fată a alertat poliția, care a intervenit cu mai multe echipaje și a separat grupul. Unul dintre tineri a fost rănit și dus la spital, iar ceilalți au fost duși la audieri.

"La data de 14.06.2026, în jurul orei 03:10, polițiștii Secției 2 Timișoara, aflați în serviciul de patrulare, au auzit o femeie solicitând ajutor în apropierea străzii Ștefan Covaci, în zona stadionului «Dan Păltinișanu». Deplasându-se de urgență la fața locului, au constatat producerea unei altercații între două persoane", au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Tinerii implicați, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, au fost duși la audieri pentru continuarea cercetărilor. În urma altercației, una dintre persoane a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.