Cei care vor buletin electronic mai pot beneficia două săptămâni de gratuitate. De la 1 iulie, pentru toate buletinele cu cip va fi percepută o taxă.

Dacă știți că vă expiră actul de identitate sau vreți pur și simplu să faceți tranziția către noul buletin electronic, mai aveți timp să faceți acest lucru câteva săptămâni pentru a evita plata unei taxe de 70 lei.

Încă două săptămâni de gratuitate

Având în vedere că emiterea buletinului electronic a fost un demers făcut de autorități, au fost folosiți bani din PNRR pentru a se plăti taxele celor care în primul an trec la buletinul electronic. Și știm că de anul trecut de când a început să fie emis noua carte de identitate electronică și până în luna aprilie a acestui an, peste 1,4 milioane de români au făcut tranziția de la buletinul simplu la buletinul electronic. În cazul în care vreți să optați în continuare pentru buletinul fără CIP, să știți că și pentru acesta se plătește o taxă, însă este vorba despre o taxă ceva mai mică de 40 lei.

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Însă autoritățile ne încurajează să trecem către buletinul electronic pentru că acolo vom avea salvate mai multe date și în plus au fost făcute și demersuri în așa fel încât lipsa adresei de domiciliu pe carte electronică de identitate să nu mai fie o problemă în relația cu instituțiile publice.