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Adrian Veştea, premierul desemnat, invitat într-o ediţie specială a Observator, ora 21:00

Adrian Veştea, premierul desemnat, invitat într-o ediţie specială a Observatora, ora 21:00 - Adrian Veştea, premierul desemnat, invitat într-o ediţie specială a Observatora, ora 21:00 - Hepta
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.06.2026, 16:33 | Modificat la 15.06.2026, 16:35

Adrian Veştea, premierul desemnat, este invitatul Alessandrei Stoicescu într-o ediţie specială a Observator, de la ora 21:00.

Adrian Veştea, unul dintre liderii PNL, a fost alesul preşedintelui Nicuşor Dan pentru funcţia de premier după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul. Anunţul surpriză a fost făcut chiar de preşedinte, duminică dimineaţă.

Adrian Veştea vine în platoul Observator pentru a vorbi despre programul politic, configuraţia viitorului Executiv, dar şi despre "furtuna" politică declanşată în interiorul PNL după desemnarea sa.

Redactia Observator
Redactia Observator
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