Adrian Veştea, premierul desemnat, invitat într-o ediţie specială a Observator, ora 21:00

Adrian Veştea, premierul desemnat, este invitatul Alessandrei Stoicescu într-o ediţie specială a Observator, de la ora 21:00.

Adrian Veştea, unul dintre liderii PNL, a fost alesul preşedintelui Nicuşor Dan pentru funcţia de premier după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul. Anunţul surpriză a fost făcut chiar de preşedinte, duminică dimineaţă.

Adrian Veştea vine în platoul Observator pentru a vorbi despre programul politic, configuraţia viitorului Executiv, dar şi despre "furtuna" politică declanşată în interiorul PNL după desemnarea sa.