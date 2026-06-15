Observator » Ştiri politice » Şedinţă PNL. Partidul a decis că nu va vota Guvernul Veştea: 41 pentru, 13 impotrivă, 2 abţineri

Live Text Şedinţă PNL. Partidul a decis că nu va vota Guvernul Veştea: 41 pentru, 13 impotrivă, 2 abţineri

Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni într-o ședință tensionată, convocată după desemnarea lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier. Partidul a decis că nu va vota Guvernul Veştea. Ilie Bolojan a cerut ca Veştea să îşi depună mandatul până marţi la ora 10.

Stenograme din ședința PNL: Deciziile privind PSD, reconfirmate prin vot (39 pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri) Stenograme din ședința PNL: Deciziile privind PSD, reconfirmate prin vot (39 pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri) Profimedia
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Nicu Tatu
Publicat la 15.06.2026, 17:54 | Modificat la 15.06.2026, 22:21
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15.06.2026, 22:09

Bolojan i-a cerut lui Veştea să îşi depună mandatul până marţi la ora 10.00

Partidul a decis că nu va vota Guvernul Veştea, cu 41 pentru, 13 împotrivă şi două abţineri.

"Având în vedere toate discuțiile de aici, modalitatea în care s-a făcut această desemnare, inclusiv afirmația domnului Veştea că dânsul merge înainte, propunerea este să nu votăm pentru a nu acorda votul lui Veştea", a declarat Ilie Bolojan.

Conducerea PNL a votat să îi ceară lui Veştea sa îşi depună mandatul până marţi la ora 10.00. Au fost 39 de voturi pentru şi 13 împotrivă.

În ziua votului de învestire, membrii PNL vor ieşi din sală sau vor spune "prezent, nu votez"

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15.06.2026, 20:35

Veștea: Nu-mi depun mandatul. Voi candida pentru poziţia de premier

Adrian Veștea a plecat de la ședința PNL.

"Nu-mi depun mandatul. Voi candida pentru poziţia de premier al României şi voi face un guvern. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetăţean responsabil din țara asta trebuie să-şi-l asume. Eu mi-l asum", a spus Veștea după ședință.

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15.06.2026, 19:13

Valeriu Iftime, liderul PNL Botoşani, vrea guvern cu PSD

Liderul PNL Botoşani, Valeriu Iftime, nu vede altă guvernare în care PSD și PNL să nu fie împreună.

"La moțiune nu a fost un vot împotriva PNL, ci împotriva lui Ilie Bolojan. Eram într-o zonă normală dacă am fi spus că punem pe altcineva în loc. Cred că cea mai bună soluție este să legitimăm acest guvern", a spus Iftime.

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15.06.2026, 19:07

Vasile Blaga: Preşedinele a încercat să preia abuziv partidul

Senatorul PNL Vasile Blaga, fost președinte al partidului, a declarat luni, înaintea ședinței BPN al PNL, că președintele Nicușor Dan încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal, menționând că nu este vorba despre nicio scindare a partidului.

"Avem ședință. Deciziile le vom avea înăuntru, dar nu prea am mai văzut situații ca cea de acum, să fie pus un partid politic în situația aceasta, adică au încercat o preluare abuzivă. (...) Clar din partea președintelui. Despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel? Eu n-am mai văzut după ’90 și ceva", a afirmat Blaga.

El a spus că "nu e nicio scindare" a partidului.

"Dacă votul ar fi de 33 la 31 în favoarea domnului Bolojan, domnul Bolojan este astăzi cu peste 10 procente peste partid și va duce partidul la peste 30%. Să ne înțelegem", a adăugat Vasile Blaga.

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15.06.2026, 19:05

Turcan către Veștea: "Ar trebui să vă depuneți mandatul"

"De ce nu a nominalizat președintele pe cineva de la PSD? Am ajuns să fie dărâmat Guvernul Bolojan pentru că cineva avea o garanție că poate fi un nou guvern tot cu PNL, dar fără Ilie Bolojan. Acesta a fost planul de la început. Cu toată colegialitatea, Adrian Veștea, acceptarea acestei desemnări este în afara deciziei partidului. Mergi înainte cu această desemnare, dar mergi mai departe fără PNL în spate sau îți depui mandatul. O altă teorie era că Bolojan sau PNL trebuia să pună ceva în loc. Dar de ce să pună Bolojan ceva în loc și nu PSD? O altă discuție a fost că Bolojan a fost inflexibil. Dar ați acceptat, până la urmă, multe. Ați devenit incomod când ați deranjat interesele", a spus Raluca Turcan, potrivit unor surse.

Aceasta i-a ceurt lui Veștea să îşi depună mandatul.

"Dacă noi ne vom întoarce la alte aranjamente, nu vom face decât să semnăm declarația de capitulare. Realitatea este că dacă ne vom așeza din nou la masă cu PSD poate vom rezolva pe termen scurt, dar pe termen lung ne va afecta enorm", a mai spus Raluca Turcan.

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15.06.2026, 19:01

"Este inacceptabil să fim o anexă a Cotroceniului sau a PSD"

"Cred că PNL trebuie să fie respectat. Suntem în situația în care președintele a făcut desemnarea fără consultare. Este inacceptabil să fim o anexă a Cotroceniului sau a PSD. Domnul Veștea trebuie să ne spună dacă își depune mandatul, dacă nu are voturile în BPN", a spus Valeriu Stoica, fost președinte al PNL.

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15.06.2026, 19:00

Siegfried Mureșan: "Ni se cere să salvăm PSD"

"Ni se spune să salvăm țara, dar de fapt ni se cere să salvăm PSD. Să nu confundăm responsabilitatea cu guvernarea", a spus Siegfried Mureșan.

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15.06.2026, 18:56

Alexandru Muraru: "Domnul Veștea ne-a jignit pe fiecare dintre noi"

"Am fost șocat când am auzit. Domnul Veștea ne-a jignit pe fiecare dintre noi. PNL a fost umilit ca niciun alt partid. Nu este un membru oarecare, este un om care a primit onoarea de a fi în conducerea PNL. Președintele a atentat împotriva PNL. Acest guvern nu este voința și expresia PNL. PNL nu poate accepta așa ceva. Ceea ce a făcut domnul Veștea este fără precedent în PNL. Mai era un coleg de a cărui rușine îmi e rușine, că putem intra de la anul în opoziție, ca și cum opoziția ar fi un concediu. Domnul Predoiu. Să vă fie rușine pentru tot ce ați primit de la PNL și pentru ce ați făcut împotriva PNL", a declarat Alexandru Muraru, vicepreşedinte PNL.

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15.06.2026, 18:54

Veştea: Votul pentru guvern ar urma să fie dat miercuri

Premierul desemnat Adrian Veştea le-a transmis liberalilor în şedinţa de la Parlament că votul pentru guvernul său ar urma să fie dat miercuri, potrivit unor surse din PNL. Acesta a mai spus că Alexandru Nazare, actualul ministru interimar de Finanţe, ar urma să facă parte şi din Cabinetul său.

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15.06.2026, 18:54

Nazare ar putea fi ministrul Finanţelor

Premierul desemnat Adrian Veştea le-a spus liberalilor în şedinţa BPN că un posibil viitor ministru în Guvernul său ar urma să fie actualul ministru al Finanţelor, Alexandru Nazare.

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15.06.2026, 18:50

Cristian Buican: Cine face guvern cu PSD să fie exclus din partid

"Are să nu are Bolojan sprijinul PNL? Dacă va uitați in sondaje, are dublu față de partid. Orice om cu scaun la cap, înțelege ca partidul nu se va apropia niciodată de cota președintelui, atâta timp cât îl contestă pe președinte. Domnul Bolojan, convocați congres, faceți-vă echipă și conduceți partidul. Dacă cineva mai are un proiect, să meargă la vot. Așa fac oamenii politici de stat. Restul, ce a făcut domnul Veştea, este încă un cui în sicriul partidului. Este de neconceput ca atunci când partidul a votat să nu faci guvern cu PSD, tu ca membru PNL să accepți o nominalizare fără aprobarea partidului pentru a face guvern cu PSD. Vreau să supuneți la vot să fie exclus cine face guvern cu PSD și că dacă PNL va mai fi în guvern, premierul să fie Ilie Bolojan", a spus liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican.

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15.06.2026, 18:48

Bolojana propus ca PNL să nu susţină învestirea lui Veştea

"Dată fiind decizia de a reconfirma deciziile anterioare, modul în care am aflat de această nominalizare, ppropunerea pe care v-o fac este să nu susținem învestirea", a spus Ilie Bolojan.

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15.06.2026, 18:44

Bolojan: Situaţia actuală e una fără precedent

Ilie Bolojan a afirmat că situația actuală este una fără precedent recent în partid și a enumerat trei problematici majore, printre care desemnarea lui Adrian Veștea fără consultări prealabile în conducerea PNL.

"Suntem într-o situație cum partidul nu a mai fost de mult și avem trei problematici. Avem anunțul de duminică dimineață al președintelui României prin care Adrian Veștea este propus în calitate de premier în așa fel încât să formeze un Guvern. Acest anunț s-a făcut în condițiile în care domnul Veștea nici pe mine, nici pe domnul secretar general nu ne-a anunțat în prealabil. Din acest punct de vedere a fost cel puțin o atitudine necolegială", a spus Bolojan.

Liderul PNL a criticat și scenariul unei posibile refaceri a coaliției cu PSD, pe care l-a descris drept incompatibil cu deciziile deja luate în partid.

"Avem din declarațiile de până acum o propunere de a relua coaliția în care am funcționat până în urmă cu o lună de zile. (...) Am văzut o atitudine a PSD care a însemnat fuga de responsabilitate, minciuni și care au culminat cu dărâmarea Guvernului. Am avut trei rezoluții prin care am spus că nu mai facem o coaliție cu ei. Aceste decizii s-au luat și înainte de moțiune, dar și după", a afirmat acesta.

Bolojan a avertizat că orice negociere care ar implica PSD ar necesita anularea deciziilor politice anterioare ale PNL.

"Dacă acceptăm orice fel de discuție legată de orice fel de Guvern condus de Adrian Veștea înseamnă că trebuie să invalidăm deciziile anterioare. Încălcarea acelei decizii ne duce într-o zonă în care repetăm greșeli din trecut", a mai spus liderul liberal.

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15.06.2026, 18:42

Adrian Veștea, explicații despre desemnare și discuțiile preliminare

În cadrul ședinței, Adrian Veștea a prezentat propria versiune asupra modului în care a fost făcută desemnarea sa.

"Nu am încercat să vă sun pe niciunul pentru a crea o altă abordare și a vă convinge să faceți într-un anumit fel. Vă prezint o succesiune de evenimente. Am avut o discuție informală miercuri, nu există o certitudine, nu am dat niciun răspuns. A zis domnul președinte să fie confidențială discuția", a spus Veștea.

Acesta a detaliat că a fost implicat în mai multe activități instituționale și deplasări în zilele următoare și că a fost chemat ulterior la București.

"A doua zi am avut închiderea raportului Curții de Conturi, am fost rugat să fiu prezent, vineri am plecat din țară. În cursul zilei de vineri m-au rugat să vin în țară. Nu am avut presimțirea că voi fi chemat la București", a afirmat acesta.

Veștea a susținut că a fost evaluat ca o variantă de echilibru politic și administrativ.

"A ajuns la concluzia că nu sunt o persoană conflictuală, că am fost un om echilibrat. Am fost președinte de filială Brașov, am câștigat detașat alegerile", a adăugat el.

Acesta a mai afirmat că desemnarea sa a fost gândită în contextul stabilității guvernamentale.

"Cred că stilul meu managerial ar putea duce la o soluție. Cred că este obligatoriu ca aceste programe de investiții să continue. Atât timp cât ai prim-ministru, cred că se poate face o conviețuire frumoasă cu celelalte partide", a spus Veștea.

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15.06.2026, 18:41

Vot în BPN privind refuzul unei coaliţii cu PSD

În urma votului, membrii Biroului Politic Național au decis reconfirmarea poziției PNL.

Rezultatul votului:

  • 39 voturi pentru
  • 10 voturi împotrivă
  • 5 abțineri

Astfel, decizia de a nu intra într-o coaliție cu PSD a fost reconfirmată.

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Nicu Tatu
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