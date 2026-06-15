15.06.2026, 18:42
Adrian Veștea, explicații despre desemnare și discuțiile preliminare
În cadrul ședinței, Adrian Veștea a prezentat propria versiune asupra modului în care a fost făcută desemnarea sa.
"Nu am încercat să vă sun pe niciunul pentru a crea o altă abordare și a vă convinge să faceți într-un anumit fel. Vă prezint o succesiune de evenimente. Am avut o discuție informală miercuri, nu există o certitudine, nu am dat niciun răspuns. A zis domnul președinte să fie confidențială discuția", a spus Veștea.
Acesta a detaliat că a fost implicat în mai multe activități instituționale și deplasări în zilele următoare și că a fost chemat ulterior la București.
"A doua zi am avut închiderea raportului Curții de Conturi, am fost rugat să fiu prezent, vineri am plecat din țară. În cursul zilei de vineri m-au rugat să vin în țară. Nu am avut presimțirea că voi fi chemat la București", a afirmat acesta.
Veștea a susținut că a fost evaluat ca o variantă de echilibru politic și administrativ.
"A ajuns la concluzia că nu sunt o persoană conflictuală, că am fost un om echilibrat. Am fost președinte de filială Brașov, am câștigat detașat alegerile", a adăugat el.
Acesta a mai afirmat că desemnarea sa a fost gândită în contextul stabilității guvernamentale.
"Cred că stilul meu managerial ar putea duce la o soluție. Cred că este obligatoriu ca aceste programe de investiții să continue. Atât timp cât ai prim-ministru, cred că se poate face o conviețuire frumoasă cu celelalte partide", a spus Veștea.