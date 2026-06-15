Bolojan i-a cerut lui Veştea să îşi depună mandatul până marţi la ora 10.00

Partidul a decis că nu va vota Guvernul Veştea, cu 41 pentru, 13 împotrivă şi două abţineri.

"Având în vedere toate discuțiile de aici, modalitatea în care s-a făcut această desemnare, inclusiv afirmația domnului Veştea că dânsul merge înainte, propunerea este să nu votăm pentru a nu acorda votul lui Veştea", a declarat Ilie Bolojan.

Conducerea PNL a votat să îi ceară lui Veştea sa îşi depună mandatul până marţi la ora 10.00. Au fost 39 de voturi pentru şi 13 împotrivă.

În ziua votului de învestire, membrii PNL vor ieşi din sală sau vor spune "prezent, nu votez"