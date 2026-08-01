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Video Momentul în care un șofer din Prahova iese din curte și este lovit în plin și aruncat de un alt autoturism

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.08.2026, 18:17 | Modificat la 01.08.2026, 18:17

Accident pe o șosea din Prahova surprins de camere. Un bărbat de 70 de ani a ieșit din curtea unei societăți comerciale fără să se asigure și a fost lovit în plin de un alt autoturism. În urma impactului, șoferul a fost rănit.

Accidentul a avut loc pe DN1A, în Boldești-Scăeni, sâmbătă. Șoferul a fost transportat la spital, în stare gravă. Polițiștii continuă cercetările pentru a afla cu exactitate cum s-a petrecut accidentul.

Ce spun polițiștii

Un bărbat de 70 de ani a fost rănit într-un accident rutier produs în această dimineață pe DN1A, în Boldești-Scăeni. Potrivit primelor cercetări ale polițiștilor, șoferul ar fi ieșit din curtea unei societăți comerciale și, în timp ce încerca să vireze la stânga, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar dinspre Vălenii de Munte către Ploiești.

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În urma impactului, bărbatul de 70 de ani a fost rănit și a fost preluat de un echipaj medical pentru îngrijiri de specialitate. Celălalt șofer, în vârstă de 40 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Din cauza stării sale, conducătorul auto rănit nu a putut fi testat la fața locului, urmând să îi fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Redactia Observator
Redactia Observator
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