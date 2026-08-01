Accident teribil în această dimineaţă în Piatra Neamţ. Două maşini s-au ciocnit cu putere, iar una dintre ele a ajuns în scara unui bloc. În urma impactului puternic, maşina a fost grav avariată, iar trei persoane au fost rănite.

Din primele informaţii, se pare că a fost vorba despre o neacordare de prioritate. În acel moment, cele două maşini s-au ciocnit, au ieşit de pe şosea, iar una dintre ele a intrat în scara blocului. În cele două maşini se aflau 6 persoane care s-au autoevacuat.

Trei victime, la spital

Trei dintre pasageri, o tânără de 19 ani, un adolescent de 17 ani şi un alt tânăr de 24 de ani, au ajuns la spital având nevoie de îngrijiri medicale. La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, Ambulanţa, dar şi echipaje de la Poliţie.

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În acelaşi timp, au ajuns şi echipe de la Electrica pentru a remedia problema cu cablurile de alimentare cu energie ale blocului care au fost rupte în urma impactului. Zgomotul accidentului a fost atât de puternic încât un locatar a ieşit foarte speriat din bloc, neştiind ce se întâmplă.