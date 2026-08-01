Sute de pompieri intervin sâmbătă în Grecia pentru a ține sub control un incendiu puternic care amenință o stațiune de litoral aflată la circa 70 de kilometri de Atena. Misiunea lor este însă îngreunată de rafalele puternice de vânt, potrivit France24 .

"Din cauza vântului, există trei fronturi distincte la Porto Germeno", a declarat Yiannis Artopios, purtător de cuvânt adjunct al pompierilor, pentru postul public de televiziune ERT.

Aproape 30 de aeronave au fost mobilizate, potrivit pompierilor, însă doar o parte dintre ele au putut interveni din cauza vânturilor puternice care afectează regiunea de mai multe zile.

"Vedem rezultate spectaculoase", a declarat totuși, la începutul după-amiezii, viceguvernatorul regional al Beoției, Giorgos Dasiotis, la ERT. Însă "schimbările de direcție ale vântului modifică instantaneu condițiile. Este fără precedent", a subliniat el.

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Porto Germeno, situată la Golful Corint, este o destinație de vacanță populară printre locuitorii Atenei, mulți dintre ei având aici case de vacanță. Populația stațiunii crește considerabil vara, în special în acest prim weekend din august, când numeroși greci își încep concediile.

Un alt incendiu puternic a izbucnit la Skaloma. Patru localități, evacuate

Un alt incendiu puternic a izbucnit în zona Skaloma, din Focida, unde autoritățile au dispus evacuarea mai multor localități din apropiere. Pompierii intervin cu forțe terestre și mijloace aeriene, în timp ce vântul puternic complică operațiunile de stingere.

Până la 150 de case ar fi fost afectate

Pagubele sunt deja considerabile, au declarat mai mulți martori pentru AFP. Printre aceștia se numără Minas Tsotdanis, un agricultor a cărui casă, situată într-un cătun din apropiere, a fost distrusă: "Focul era prea violent, iar vântul bătea cu o forță incredibilă. Nu se putea face nimic, decât să privești incendiul. Casa mea a fost distrusă complet", a explicat acesta.

"Din câte știu, nu au existat victime, însă multe case au fost distruse", a confirmat Dimos Economou, care locuiește în satul apropiat Vilia și care a venit să îi ajute pe pompieri.

Peste tot se simte miros de fum, în timp ce pe telefoanele mobile sunt trimise mesaje prin care este ordonată evacuarea anumitor zone. Până la 150 de locuințe din Porto Germeno ar fi fost avariate, a declarat Dimitris Pagonis, un înalt responsabil al protecției civile din orașul vecin Mandra, pentru postul Skai.

Sâmbătă au fost înregistrate rafale de vânt de până la 130 km/h, potrivit meteo.gr, serviciul meteorologic al Observatorului Național din Atena.

"Aprinde din nou totul în calea sa (...) Animalele, totul este afectat", a adăugat acesta.

Mii de hectare, mistuite de flăcări

Incendiul a izbucnit vineri în apropierea satului de coastă Agios Vasileios. Aproximativ 300 de persoane au fost evacuate pe mare. Cu deja între 4.000 și 5.000 de hectare afectate de incendiu, pagubele din jurul stațiunii Porto Germeno sunt "de neconceput", a apreciat Theodore Giannaros, meteorolog specializat în incendii de vegetație din cadrul Observatorului Național din Atena, într-o postare pe Facebook.

În paralel, aproape 100 de pompieri intervin la un alt incendiu în Aigialia, în nordul Peloponezului, în sudul țării. Incendiile au afectat mai multe regiuni ale Greciei începând de marți, în special insulele turistice Creta și Paros, unde sezonul estival este în plină desfășurare. Aproximativ 6.000 de hectare au fost mistuite de flăcări pe cele două insule, potrivit meteo.gr.

Vineri seara, focul s-a apropiat de Atena, obligând autoritățile să dispună evacuarea unei părți dintr-o suburbie a capitalei. Locuitorii au putut reveni în locuințe spre finalul serii. Trei pompieri au murit. Regiunea Atenei, dar și o parte a insulei Evia, au fost plasate sâmbătă în stare de alertă maximă, în timp ce riscul de incendii este foarte ridicat într-o parte a Cretei și în majoritatea insulelor din Marea Egee.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a avertizat joi că țara urmează să treacă prin "zile dificile". Grecia, puternic afectată de criza climatică, la fel ca întreaga regiune mediteraneană, se confruntă în fiecare vară cu incendii provocate de temperaturile ridicate, valurile frecvente de caniculă și secetă.