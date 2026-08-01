Mai multe ambasade ale Statelor Unite din capitalele Orientului Mijlociu i-au avertizat pe cetățenii americani asupra riscului unei posibile escaladări a tensiunilor din regiune și le-au recomandat să fie pregătiți pentru o eventuală plecare, relatează AFP, potrivit News.ro.

SUA îşi avertizează cetăţenii să plece din Orientul Mijlociu: "Regimul iranian este imprevizibil" - Profimedia

"Cetăţenii americani aflaţi în regiune ar trebui să ia în considerare plecarea sau să fie pregătiţi să plece în cazul unei escaladări", se menţionează într-o alertă de securitate ale cărei versiuni au fost publicate pe reţelele sociale de către misiunile diplomatice americane din Amman, Ierusalim şi Bagdad.

Mesajele îi îndeamnă pe cetăţenii americani să verifice informaţiile referitoare la zborurile lor şi să respecte instrucţiunile de securitate ale autorităţilor locale.

"Cetăţenii americani aflaţi în prezent în Orientul Mijlociu trebuie să dea dovadă de prudenţă şi de o vigilenţă sporită şi să se pregătească pentru eventuale anulări de zboruri, închideri periodice ale spaţiului aerian şi posibile perturbări ale deplasărilor", precizează alerta.

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În Iordania, cetăţenii americani au fost îndemnaţi să evite bazele militare americane, care au fost recent ţinta rachetelor iraniene. În Israel, li s-a recomandat să identifice cel mai apropiat adăpost antiaerian.

Ambasada SUA: "Regimul iranian este imprevizibil"

"Regimul iranian este imprevizibil, aşa cum au demonstrat recentele sale decizii de a ataca zone din regiune fără avertisment şi fără provocare, precum şi de a-şi extinde atacurile asupra unor zone care nu fuseseră vizate anterior (cum ar fi Egiptul)", se arată într-un mesaj publicat pe site-ul Ambasadei SUA la Ierusalim.

Miercuri, o dronă a lovit o navă de transport gaz aparţinând unei companii americane, ancorată într-un port egiptean, provocând un incendiu. Egiptul desfăşoară o anchetă, dar, până în prezent, nu a acuzat niciun grup că ar fi în spatele atacului.

Armata iraniană, la rândul său, a acuzat Washingtonul că "alimentează tensiunile" din regiune şi a avertizat: "Orice ţară care serveşte drept scut defensiv pentru America criminală şi agresivă va fi înghiţită de flăcările războiului".

Schimburi de focuri reluate între Iran și Statele Unite

În această săptămână, Iranul şi Statele Unite au reluat schimburile de focuri nocturne după câteva zile de acalmie, deşi nu s-a semnalat niciun atac în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Războiul din Orientul Mijlociu a fost declanşat în 28 februarie de atacuri comune ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, care a ripostat cu atacuri cu rachete şi drone în regiune.