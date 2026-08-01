Imagini cu Dunărea luată la pas, pe braţul Borcea. În unele părţi, fluviul e complet secat

Articolul continuă după reclamă

Consecinţele secării Dunării

Sunt două mari probleme ridicate de nivelul scăzut al Dunării - criza energetică indusă de lipsa de apă pentru Centrala de la Cernavodă şi afectarea transportului fluvial.

De altfel, aseară, 31 iulie, au fost luate măsuri excepţionale, pentru a evita o criză de proporţii.

Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit şi s-a discutat şi despre oprirea reactorului 2. Aceasta a fost amânată însă. Pentru a nu se ajunge în acest scenariu, Guvernul a decis devierea unui braţ al Dunării către centrala de la Cernavodă şi declararea stării de alertă pentru două judeţe: Constanţa şi Călăraşi.

Ulterior, premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat că în România va fi stare alertă la nivel naţional pentru toată luna august, în plan energetic. De asemenea, Bolojan a mai precizat că Ucraina ne va ajuta cu energie în orele de vârf.

"Am încheiat o şedinţă a CNSU în urma căreia am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august ca efect a scăderii producţiei de energie electrică ca efect al secetei şi al scăderii debitului Dunării. Debitele Dunării au scăzut la mai puţin de jumătate faţă de valorile normale ale acestei perioade. Vom ajunge la valori limită, suntem la 1.600mc pe secundă cu posibilitatea de scădere cu încă 100 mc pe secundă. Există un risc destul de mare să închidem şi Reactorul 2 de la Cernavodă. Asta înseamnă că vom pierde aproximativ 20% din producţia de energie electrică la nivel naţional. Ca urmare a reducerii debitelor şi pe râuri, avem o capacitate limitată de a produce şi în hidrocentrale. Faţă de un consum normal, de peste 7000 MW, suntem în situaţia ca în orele de seară să importăm 1.700 MW. Dacă se opreşte şi Reactorul 2, trebuie să importăm 2.500 MW."