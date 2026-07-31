Un incendiu devastator a mistuit Mănăstirea Bisericani din Neamţ şi a distrus chiliile, sala de mese, arhiva şi depozitele casei de rugăciune. Un călugăr a sfârşit carbonizat, un altul s-a ales cu arsuri pe faţă. Când au aflat oamenii locului că incendiul ar fi pornit de la o ţigară uitată aprinsă, şi-au amintit că tutunul e iarba dracului şi s-au gândit, imediat, la un blestem. Nu a ajutat nici că anchetatorii au găsit, printre resturile incendiului, pachete de cărţi de tarot şi manuscrise care nu aveau nicio legătură cu cele sfinte în chiliile unor oameni care fac legăminte în faţa altarului.

Flăcările au izbucnit în jurul orei 3 dimineaţa şi s-au extins cu repeziciune prin clădirea de 400 de metri pătraţi. Unul dintre călugări nu a reuşit să mai iasă din infern. Un altul s-a salvat în ultima clipă: a ajuns la spital desfigurat de arsuri.

Un călugăr a murit, altul a ajuns la spital cu arsuri grave

"Pentru stingerea incendiului, ISU Neamţ a mobilizat la locul intervenţiei 9 autospeciale. S-a adeverit în final că a existat şi o victimă decedată care a fost surprinsă de incendiu", a declarat generalul de brigadă Mihai Ciprian Mitrea, inspectorul şef al ISU Neamţ.

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8 ore s-au chinuit pompierii să stingă focul, dar din clădirea care adăpostea chiliile mănăstirii n-a mai rămas mare lucru. Ancheta a arătat că focul ar fi pornit de la o ţigară uitată aprinsă. Ar fi fost vina unor muncitori, acuză călugării. De altfel, poliţiştii spun că în cursul serii, doi indivizi care lucrau la mănăstire s-au luat la ceartă după ce au băut bine şi au sunat la 112 să se pârască unul pe altul. Amândoi au primit avertisment pentru că au ţinut ocupată linia aiurea. Câteva ore mai târziu, apelul la 112 venit de la Bisericani era o urgenţă reală: clădirea era în flăcări.

Cărţi de tarot, găsite printre ruinele chiliilor

După ce incendiul a fost stins, anchetatorii au găsit în ruinele chiliilor distruse şi lucruri care nu aveau ce căuta acolo.

Reporter: Am văzut nişte cărţi de ghicit de tarot acolo.

Preot: A nu sunt ale noastre, vă daţi seama. Au fost şi muncitori acolo.

"Nu au ce căuta la mânăstire, sau la biserică. Sunt cu diavolul, nu cu Iisus Hristos", a spus un enoriaş.

Ce spune Biserica despre practicile oculte

"Evident că practica aceasta, ghicitul viitorului în cărţi de tarot sau în orice alt fel de obiecte este un păcat condamnat de biserică, noi ne încredem în voia şi puterea bunului Dumnezeu. Atunci când noi ne rugăm spunem facă-se voia ta Doamne, nu voia mea", a explicat Lucian Apopei, purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

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Tragedia de azi-noapte vine la doar două săptămâni după ce fostul stareț al mănăstirii Bisericani, Serafim Mihali, a pierit, la 63 de ani, din cauza unui infarct.

"Un părinte vrednic, înţelept şi un duhovnic bun. Dânsul a fost inima şi creierul acestui locaş", a precizat un credincios.

Autoritățile au deschis un dosar penal. Pagubele materiale sunt uriaşe: arhiva mănăstirii s-a făcut scrum, iar o clădire de 400 de metri pătraţi trebuie refăcută din temelii.