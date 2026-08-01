Autorităţile din Singapore au interzis formaţiei britanice Massive Attack să mai concerteze în viitor în acest oraş-stat, după ce doi membri ai formaţiei au arborat un steag palestinian în timpul unui concert susţinut acolo, a anunţat poliţia vineri seara.

Trupa Massive Attack, interzisă în Singapore pentru că a afişat un steag palestinian la un concert - Profimedia

Singapore, cunoscută pentru legile sale stricte în materie de libertate de exprimare şi de întrunire, interzice afişarea publică a oricărui steag străin fără autorizaţie.

"Deşi organizatorul evenimentului a luat cunoştinţă în prealabil de condiţiile de acordare a autorizaţiei, în timpul concertului, doi membri ai formaţiei au fluturat un steag străin pe scenă, iar unul dintre ei a strigat, de asemenea, «Free Palestine»", a declarat poliţia.

La finalul anchetei şi după consultarea parchetului, poliţia a adăugat că „a adresat avertismente severe celor doi bărbaţi” şi le-a interzis să se întoarcă în oraş-stat şi, prin urmare, să organizeze concerte acolo.

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Organizatorul concertului, care a avut loc miercuri, nu a răspuns solicitării AFP.

Grupul este cunoscut pentru criticile sale la adresa acţiunilor militare ale Israelului în Gaza şi şi-a folosit popularitatea pentru a susţine cauza palestiniană.

În aprilie, cântăreţul Robert Del Naja s-a numărat printre cele peste 200 de persoane arestate în timpul unei manifestaţii la Londra în sprijinul "Palestine Action", un grup militant interzis de autorităţile britanice.