În urmă cu exact 50 de ani, lumea descoperea că perfecţiunea există şi are chipul unei copile din România. Primul 10 curat din istoria Jocurilor Olimpice! Pentru generaţiile care au trăit momentul, este o amintire de neuitat. Pentru cei mai tineri, o lecţie despre ce înseamnă excelenţa. Nadia a ales să sărbătorească momentul acasă, dar nu oricum. Astăzi a fost inaugurată oficial sala de gimnastică Nadia Comăneci, unde se vor antrena viitoarele campioane ale României. Am avut bucuria să fiu acolo, iar imaginea Nadiei înconjurată de zeci de fetiţe care o divinizează şi trăiesc un vis este una greu de uitat.

Astăzi, un vis a devenit realitate! Nadia a păşit pentru prima dată în sala care îi poartă numele şi a antrenat 100 de românce, aşa cum zeci de ani a pregătit gimnaste în Statele Unite ale Americii. "Avem nevoie de baze de copii care sa faca toate sporturile. Sa reusim sa gasim solutii copiii sa poata sa faca sport", a declarat Nadia Comăneci. Ziua aleasă nu este deloc întâmplătoare. Este fix cea în care Nadia a scris istorie la Montreal. O amintire pe care o trăieşte la aceeaşi intensitate an de an. "M-am pregatit cu costumul de gimnastica. Azi-dimineata cand m-am trezit am avut aceiasi fiori ca atunci cand m-am trezit la Montreal. Ma bucur ca acesti copii au posibilitatea sa vada ca un copil ca ei, asa eram, a plecat cu o idee, un vis, a gasit un drum si a navigat", a declarat Nadia Comăneci.

Ţiriac: "Nadia, cadoul pe care nimeni nu ni-l poate lua"

Iar omul care a făcut visul posibil a fost nimeni altul decât Ion Ţiriac. Ideea a prins viaţă în mai puţin de un an. "Acest dar, pe care fata din Onesti ni l-a facut noua... Este un cadou pe care nu poate sa ni-l ia nimeni. Noi, romanii, am decis ca dupa 50 de ani de la aceasta mare sarbatoare iti datoram si noi un mijloc prin care sa impingi putin tineretul sa incerce sa faca treaba asta", a declarat Ion Ţiriac. "Multumim, Nadia Comaneci, pentru tot ce ai facut in acesti ani. Niciodata performanta nu tine doar de talent, tine de sacrificii, de munca, de efort si oamenii functioneaza pentru noi ca niste locomotive", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României. Sunt puţine performanţe despre care poţi spune că sunt nemuritoare. La fel au rămas şi legăturile dintre gimnastele care au trăit cot la cot aceleaşi emoţii la olimpiadele din anii '70.

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"Au fost 5-6 ani de lot in care am lucrat impreuna, am trait impreuna multe momente frumoase de tinut minte. Eram toate foarte unite, foarte prietene intre noi, nu era nicio diferenta, cel putin la echipa noastra", a declarat Marilena Vlădărău, fostă gimnastă. "In afara concursurilor, era o fata vesela, o fata serioasa, muncitoare si in sala, si la scoala", a declarat Aurica Strat, fostă gimnastă. Magia zămislită în sala de antrenament de la Oneşti, văzută apoi de lumea întreagă, a inspirat mii de fetiţe să viseze să devină Nadia. Aşa a început povestea multor mari campioane. "Am vazut-o prima data in curtea scolii de la Deva - am inteles cine este Nadia Comaneci", a declarat Maria Olaru, fostă gimnastă. "Pentru mama mea a fost un model pentru ca datorita Nadiei am ajuns la gimnastica... primii pasi in sala de gimnastica", a declarat Simona Amânar, fostă gimnastă.

Moştenirea merge mai departe

Iar acum moştenirea merge mai departe. Acum, aici, in sala Nadia Comăneci incepe drumul spre performanta. Un centru ultramodern inspirat din experienta campioanei in SUA si in care avem deja 200 de fetite care si-au inceput activitatea. Pe lista de asteptare mai sunt inca 100. Toate viseaza sa devina Nadia, viseaza la medalia de aur si sa scrie istorie. Acum nouă luni, Nadia a fot cea care a dat startul lucrărilor la şantierul sălii de sport cu emoţii şi aşteptări uriaşe. Peste 2800 de metri pătraţi, dintre care 1850 sunt dedicaţi antrenamentelor. Iar cursurile sunt complet gratuite! "Nu cred ca poti sa iti dai seama cat de repede s-a facut aceasta sala si cata fericire poate sa aduca noua, copiilor, parintilor. Este o bucurie imensa", a declarat Diana Bulimar, fostă gimnastă şi antrenoare.

"Este extrem de necesar ca acesti copii sa poata sa faca orice fel de sport. Este o investitie pentru tineretul de astazi, o investitie de a-i crea ca adult. Te invata sa cresti, sa vezi valorile vietii si sa iti gasesti succesul in tot ceea ce faci", a declarat Nadia Comăneci. Tot astăzi, a fost dezvelită şi statuia Nadia Comăneci, celebrul "zbor" la paralele, care i-a adus primul 10 din istoria gimnasticii olimpice.