Toate drumurile duc la mare, însă, dacă luaţi trenul, nu este clar când şi cum ajungeţi. În plin sezon estival, garniturile au staţionări de zeci de minute, iar în vagoane este mai cald decât afară.

"Aerul condiţionat nu a funcţionat. Am călătorit la 40 de grade. A fost o saună. A făcut aproape 45 de minute până în Eforie Nord", se plâng călătorii.

Iar în Eforie Nord, trenul de la CFR a rămas blocat încă jumătate de oră, pentru că era supraaglomerat - sute de tineri voiau să ajungă în Costineşti.

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