În Parcul Tineretului, nicio pisică a stăzii nu mai duce lipsă de hrană. Unul dintre cele cinci dispozitive care oferă mâncare şi apă, în schimbul peturilor reciclate, a fost inaugurat.

"Pe de-o parte acestea hrănesc pisicile fără stăpân, pe de altă parte protejăm mediul pentru că această hrană este eliberată în momentul în carte sticlele sunt introduse în automat şi nu în ultimul rând promovăm adopţia. Va fi extrem de importantă pentru pisicile străzii şi nu numai, inclusiv păsările vor putea să beneficieze de ea", spune Cătălina Trănescu, director general ASPA.

Dispozitivul funcţionează cu energie solară şi este nevoie doar de un pet cu simbolul specific de reciclare şi se vor elibera bobiţele pentru pisicile fără stăpân.

Proiectul a fost extins în mai multe parcuri din Bucureşti

Primii români care renunţă la garanţia de 50 de bani per ambalaj în favoarea animalelor au venit la reciclare.

"Au fost deja instalate în 3 parcuri din Bucureşti. Avem 2 în Parcul Tineretului, 2 în Parcul Circului şi 1 în Parcul Floreasca", spune Cătălina Trănescu, director general ASPA.

"În parteneriat cu Alpab şi cu o echipă de voluntari care are grijă de pisicuţele din Bucureşti am identificat locurile în care există cele mai multe pisicuţe în parcuri şi le-am montat astfel încât să le servească. Este un proiect pentru mediu, comunitate şi animăluţe. Am dori să dezvoltăm o comunitate mult mai empatică cu toate speciile cu care convieţuim dar în acelaşi timp să avem grijă şi de mediu", spune Laura Fincu, preşedintele Asociaţiei Sache.

Acest proiect vine în completarea programului de sterilizări gratuite pe care ASPA îl desfăşoară pentru a limita înmulţirea necontrolată a pisicilor fără stăpân.

