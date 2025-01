"Eu sunt rocker! Cum să fiu eu cu comuniştii, mă? Cum să fiu eu cu Iliescu, mă, că eu sunt rocker!", a declarat Miron Cozma, inculpat în dosarul Mineriadei. Miron Cozma a făcut o criză de nervi înainte să afle că este pus sub acuzare pentru infracţiuni contra umanităţii. A prezentat propria variantă despre reprimarea sângeroasă a protestelor antiguvernamentale din iunie 1990.

Patru protestatari au murit împuşcaţi cu muniţie de război, în timpul represiunii

"Iliescu, Roman şi tot guvernul Roman! Ei sunt vinovaţi! 13 iunie, eu, minerii, nu am fost în Bucureşti. Când au fost omorâţi şi aşa mai departe, bătuţi. Împuşcaţi şi aşa mai departe oamenii. Şi nu erau mineri, ce mineri? În '90 am fost adus cu japca de Securitate!", a declarat Miron Cozma, inculpat în dosarul Mineriadei. Cozma susţine că ortacii au fost de fapt militari îmbrăcaţi în salopete. Şi că el a fost folosit ca ţap ispăşitor. "Am admirat pe mulţi dintre cei care au luptat în Piaţa Universităţii. Chiar am sperat că în sfârşit mai scăpăm de comunişti", a declarat Miron Cozma, inculpat în dosarul Mineriadei.

Tot azi a fost pus sub acuzare Adrian Sârbu. Omul de afaceri a fost consilier al primului ministru în timpul mineriadei. Potrivit procurorilor, a fost printre cei aflaţi la conducerea statului care au plănuit şi ordonat spargerea violentă a protestelor. În Piaţa Universităţii au fost aduşi muncitori de la Întreprinderea de Maşini Grele Bucureşti, IMGB, care s-au luat la bătaie cu manifestanții. La încăierare, au participat şi jandarmii, care aveau ordin să reprime protestele. Și, au fost aduși și minerii, peste 10.000, spun procurorii, pentru a îneca în sânge orice riposta a bucureștenilor care se ridicaseră împotriva regimului Iliescu.

Patru protestatari au murit împuşcaţi cu muniţie de război, în timpul represiunii. După sosirea muncitorilor şi a minerilor, peste 1.300 de oameni, unii doar simpli trecători, au fost bătuţi, iar două femei au fost violate, se arată în rechizitoriu. Dosarul Mineriadei trenează de 35 de ani. Prima variantă a stat pe masa procurorilor până în 2008, când s-a luat decizia neînceperii urmării penale. În 2014, însă, CEDO a obligat România să reia ancheta. Trei ani mai târziu, procurorii au trimis în instanţă o nouă variantă a dosarului. A stat însă într-o cameră preliminară până în 2020, când Înalta Curte a decis să fie reluat de la zero, pentru că probele ar fi fost adunate ilegal.

Avocatul lui Cozma este convins că şi în această formă va fi anulat. Ar fi doar declaraţii de martori luate după anul 2020. "După 35 de ani nu mai putem vorbi de o declaraţie utilă, concludentă şi pertinentă cauzei. Vă daţi seama, este o viaţă de om", a declarat Mihai Bărbuceanu, avocatul lui Miron Cozma. În dosar mai sunt inculpaţi fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman şi foştii generali MAI Vasile Dobrinoiu şi Petre Peter. Pedepsele pentru infracţiuni contra umanităţii sunt între 15 ani de puşcărie şi detenţie pe viaţă.

